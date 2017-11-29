X Factor news: paura per Lorenzo Bonamano, incidente a Ladispoli

Brutta disavventura per Lorenzo Bonamano, il cantante di Cerveteri eliminato nella prima puntata dei live di X Factor 2017. Tornava a casa dopo un concerto a Milano ed è rimasto vittima di un incidente sulla Via Aurelia.

Lorenzo Bonamano tamponato

Le ultime news di X Factor 2017 riguardano uno dei cantanti eliminati dal talent al primo live, il giovane e promettente Lorenzo. Nonostante il percorso del concorrente della squadra Under Uomini di Fedez si sia interrotto, Bonamano è molto richiesto e si esibisce in diversi locali. Mentre rientrava da un concerto a Milano la sua auto è stata tamponata da una vettura che procedeva a fari spenti. Il conducente si è subito allontanato e non ha prestato i primi soccorsi. Lo scontro è avvenuto in località Cerenova, frazione di Ladispoli.

Secondo quanto riporta Roma Fanpage, il pirata della strada è fuggito via perché aveva l'assicurazione scaduta. Per evitare di essere riconosciuto è tornato di nuovo sul luogo dell'incidente per recuperare la targa dell'auto che si era staccata ma nel frattempo un testimone aveva già annotato il numero ed è stato rintracciato.

Come sta Lorenzo di X Factor 2017?

Lorenzo Bonamano è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital. Per fortuna non versa in gravi condizioni e ha riportato una lieve commozione cerebrale, una ferita alla mano destra che ha richiesto 3 punti di sutura, qualche livido e piccole conseguenze a livello vertebrale. La prognosi dei medici è di circa 10 giorni in cui Lorenzo Bonamano dovrà indossare anche il collare e stare a riposo. Un periodo di recupero che gli farà bene soprattutto a livello psicologico visto che il giovane cantante è ancora sotto shock.