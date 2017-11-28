Home Intrattenimento Cecilia e Ignazio nell'armadio? Ecco cos'è successo durante prima notte fuori

Cecilia e Ignazio nell'armadio? Ecco cos'è successo durante prima notte fuori

di Redazione 28/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ignazio Moser un po' per la gioia della Rodriguez ha finalmente lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La domanda che in queste ore i fan è: Cecilia e Ignazion nell'armadio... cos'è successo? A questa curiosità però va aggiunta anche un'altra domanda, ovvero: la coppia come ha trascorso la prima notte fuori dalla casa del Grande Fratello Vip? Cecilia Rodriguez e il confronto di cinque ore con Francesco Monte? In queste ultime ore sono diverse le notizie che circolano sul web riguardanti Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, l'ultima parla di un confronto durato addirittura cinque ore. Sarà vero? Al momento il gossip non è stato confermato, anche se l'ex tronista ha sempre spiegato di essere disposto a perdonare la modella argentina. La domanda in questo caso è: Monte è disposto a perdonarla anche dopo aver visto come ha accolto Ignazio Moser appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip? L'intreccio amoroso diventa sempre più interessante e Cecilia Rodriguez sempre più desiderosa di vivere la sua nuova vita con Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la prima notte fuori dal Grande Fratello Vip Dopo l'eliminazione di Ignazio Moser la fidanzata Cecilia Rodriguez i fan del Grande Fratello Vip sono curiosi di sapere come la coppia ha passato la prima notte fuori dalla casa. I due piccioncini nel frattempo sembrano essere scomparsi dai social. Sia Ignazio che Cecilia comunque sia hanno palesato la volontà di vivere questa relazione lontano dai riflettori al fine di capire se effettivamente se effettivamente è amore, anche se l'argentina non nutre alcun tipo di dubbio. La conferma di quanto detto arriva dall'intervista rilasciata a Silvia Toffanin lo scorso sabato a Verissimo, dove parlando di Moser ha dichiaro: "Questo è un innamoramento".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp