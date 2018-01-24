Home Attualità Yogurt con corpi estranei dentro: immediatamente ritirato dal commercio

Yogurt con corpi estranei dentro: immediatamente ritirato dal commercio

di Redazione 24/01/2018

Ultimamente sono stati molti i richiami alimentari fatti dal Ministero della Salute. Pare infatti che nelle ultime ore sia partito un nuovo allarme alimentare su uno yogurt venduto dalla catena di produzione Eurospin. Yogurt alterato:immediato ritiro dal commercio Secondo le info trapelate l'allarme si riferisce a dei contenitori di yogurt intero con confetti di cioccolato venduto in confezioni da 120 grammi al gusto di banana e gusto fragola. La notizia è stata pubblicata sul sito del ministero con la dicitura “Rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”. Il richiamo è per lo yogurt nell’unità da 120 g e inerisce a tutte le confezioni (con varie date di scadenza) prodotto da latte montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP via Innstbruck n 43, 39100 Bolzano e confezionato per Eurospin Italia Spa attraverso il marchio “Pascoli Italiani”. Residui di plastica nello yogurt L'allarme riguarda gli yogurt al gusto banana e fragola al cui interno sono stati trovati dei frammenti di plastica, accidentalmente finiti nei vasetti a causa dei contenitori che presentano dei difetti di fabbrica. É stata proprio l'azienda a comunicare a i propri clienti di non consumare l’alimento e restituirlo nel punto vendita in cui è stato acquistato per ricevere il rimborso. Altri dettagli non sono trapelati al momento in quanto il richiamo dal commercio ha riguardato tutti i vasetti a prescindere la data di scadenza che presentano. Lo Yogurt non verrà più venduto dalla catena discount Eurospin, in quanto il ritiro dal commercio è stato tempestivo. Per la tutela dei diritti del consumatore ieri ha parlato, Giovanni D’Agata, presidente dello sportello dei diritti. D'Agata ci ha tenuto a ricordare che il provvedimento di richiamo fa riferimento a tutti i Lotti e qualora si tiene a casa la confezione bisogna restituire il prodotto presso il punto vendita, che è tenuto a rimborsare l'intero importo dell'acquisto della confezione.

