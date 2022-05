Amici 21 giunge al suo atto finale, a seguito di un serale che ha sicuramente appassionato il pubblico e portato gli artisti a essere conosciuti da case discografiche, addetti ai lavori e non solo. In occasione dell’edizione di Amici 21 si sono distinti cantanti e ballerini di grande livello, tra cui Luigi Strangis e Michele, ballerino di Amici di cui si sa poco per quel che concerne la vita privata, ma che ha conquistato pubblico e critici con il suo grande talento. A proposito della finale di Amici 21, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle anticipazioni e su chi vince Amici nella categoria di ballo e nell’edizione totale condotta da Maria De Filippi.

Amici 21 chi vince? Il vincitore della categoria ballo

Se si è molto indecisi, per quanto riguarda i bookmakers e non solo, a proposito della categoria di canto, che prevede diversi nomi (tra i quali quelli di Luigi, Albe, Sissi e Alex, tutti particolarmente amati da parte del pubblico e della critica), la categoria di ballo dovrebbe avere un vincitore già dichiarato. Il principale favorito alla vittoria di Amici 21 nella categoria ballo dovrebbe essere Michele.

Il ballerino di Alessandra Celentano è rimasto l’unico nella sua categoria insieme a Serena, che appartiene invece a Raimondo Todaro; per molti fan si tratta di un risultato immeritato per la ballerina, mai particolarmente protagonista nelle sue coreografie. In ogni caso, il ballerino campano dovrebbe vincere nella categoria di ballo: un risultato sicuramente importantissimo per se stesso e per la sua famiglia che, come mostrato in alcuni momenti del day-time, vive in una situazione di difficoltà economica.

Chi vince Amici 21?

Si viene adesso ad un interrogativo molto più difficile: chi vince Amici 21? Rispetto all’edizione di Amici 20, in cui Giulia e Sangiovanni apparivano come i preferiti del pubblico costantemente, Amici 21 ha presentato un numero molto elevato di artisti in grado di conquistare sia la critica che i fan del programma condotto da Maria De Filippi. Tra tutti spiccano i quattro cantanti arrivati in finale: Luigi, Alex, Sissi e Albe, protagonisti di esibizioni incredibili durante il programma.

Il vincitore di Amici 21 dovrebbe far parte della categoria canto: Michele probabilmente vincerà la categoria ballo ma non è assolutamente tra i favoriti per la vittoria finale. Per rispondere alla domanda su chi vince Amici 21 si può guardare senza dubbio alle quote dei bookmakers, che danno Luigi (protagonista del suo singolo Tienimi Stanotte) leggermente favorito su Alex; insegue, non molto distante, Sissi, mentre appare più improbabile la vittoria di Albe. Non resta che aspettare il responso della finale di Amici 21 per capire chi vincerà.