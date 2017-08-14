Caricamento...

A20 Messina-Palermo, investito da pirata della strada vaga senza un braccio

14/08/2017

Giovane con un braccio tranciato e in stato confusionale in autostrada

Un uomo è stato soccorso ieri mattina dalla Polizia Stradale lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. SI tratta di un romano di 31 anni in vacanza in Sicilia. Era partito da Roma con un pullman direzione Palermo, a bordo del quale si era addormentato in viaggio, saltando la sua fermata, ovvero Milazzo. L’uomo ha chiesto all’autista di scendere per poi proseguire a piedi, allo scopo di raggiungere la meta. Il conducente ha acconsentito e il 31enne romano è sceso e si è incamminato lungo la corsia di emergenza. Poi, i fatti si fanno confusi: secondo la versione del giovane, un auto lo avrebbe investito senza fermarsi e tranciandogli il braccio sinistro. E’ caccia al pirata della strada.

Romano investito sulla A20 Messina-Palermo: braccio tranciato

Mistero sul giovane che vagava per la A20 senza un braccio: sarebbe stato investito da un pirata della strada. A soccorrere il giovane, una pattuglia della Polizia Stradale, allertata dalle segnalazioni degli automobilisti che lo hanno visto sanguinante che barcollava nella corsia di emergenza. Portato in ospedale con un’ambulanza del 118, il romano, superato lo shock, ha raccontato la sua versione agli inquirenti. Mai così determinanti saranno le riprese delle telecamere di sorveglianza piazzate lungo tutta la Messina-Palermo. Parte del braccio è stata recuperata dagli stessi agenti. Il giovane si trova ora al Policlinico Universitario di Messina, struttura in cui è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico d’urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.
