Stefano De Martino lascia Amici, lo scoop confermato da Marcello Sacchetta?
di Redazione
01/07/2017
Stefano De Martino lascia Amici, la notizia ormai dilaga da giorni sul web... Secondo alcune anticipazioni il ballerino potrebbe lasciate il programma di Maria De Filippi, cedendo così il suo posto ad Andreas Muller. La conferma dello scoop questa volta viene dall'amico e collega di Stefano De Martino, ovvero Marcello Sacchetta. Stefano De Martino lascia Amici? Da tempo ormai sono questi i rumors che amano il mondo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, come ogni anno, ha deciso di trascorrere la sua estate a Ibiza, insieme a Belen Rodriguez al fine di dare una condizione di famiglia unita per il piccolo Santiago. Come ogni hanno però inizia l'estate e anche i vari gossip che coinvolgono appunto Stefano De Martino, il primo fra tutti riguarda la relazione con la collega Elena D'Amario... Le notizie però che riguardano il ballerino professionista di Amici però non finiscono qui. Da qualche settimana infatti sono cominciati i primi casting per la selezione dei nuovi alunni che faranno parte della nuova edizione del reality, secondo alcuni rumors però Stefano De Martino potrebbe lasciare il suo ruolo da ballerino professionista, cedendo il posto a Andreas Muller. La conferma dello scoop questa volta arriva da Marcello Sacchetta. Stefano De Martino lascia Amici? La notizia ha creato tumulti e panico tra i fan del ballerino e del programma... Una conferma dei rumors potrebbe arrivare proprio da Ibiza, dove Stefano De Martino sta trascorrendo le sue vacanze con Santiago, trascurando così anche il lavoro. Keep and calm cari fan, a chiarire tutto su lo scoop è stato Marcello Sacchetta: "Ma che dite ragazzi? Non date retta a questi falsi gossip. Stefano è a Ibiza ora, ci ritroveremo probabilmente a luglio".
