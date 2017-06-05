Aggiornamento iOS 11 in arrivo due nuove app su Apple
di Redazione
05/06/2017
Prossimo aggiornamento iOS 11 in arrivo… Per gli appassiona ti della tecnologia grandissime novità. Sul portale della Apple a breve sarà reso disponibile il download di due nuove app. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Prossimo aggiornamento iOS 11 coming soon. In arrivo alcune novità per gli amanti della Apple. Secondo quanto reso noto a breve sarà disponibile il download di nuove app per migliorare la gestione dei file personali e della programmazione delle attività. Nel mondo occidentale, e non solo, si è diffusa a macchia d’olio l’utilizzo della tecnologia Apple, sia per i telefoni cellulari che degli iPad prendendo così il posto di agende elettroniche e spesso anche dei pc. Proprio per questo motivo gli sviluppatori del noto marchio mondiale hanno studiato due nuove app che potrebbero aiutare la vita degli utenti nella gestione quotidiana di file e attività. La prima applicazione resa nota ha il nome di Finder, questa sarà incentrata sulla gestione di appunti telematici, documenti, foto e materiale simile al fine di garantire un download costante e un invio semplice da un utente all’altro. La seconda app, invece, porta si chiama IFTTT riguarda le gestione delle proprie attività. Il prossimo aggiornamento iOS 11 vede anche l’istallazione dell’app IFTTT che vi permetterà di gestire nel migliore dei modi le attività quotidiane. L’applicazione infatti si dovrebbe curare degli altri dispositivi digitali già presenti nel vostro iPhone o iPad. Al momento però non è stato ancora ufficializzata la data del download delle nuove app, le quali potrebbero essere disponibili anche per iOS 10.
