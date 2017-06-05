Esami di Maturità 2017: i nomi dei commissari esterni sul sito del Miur

Maturità 2017: conto alla rovescia per gli esami di stato, calendario delle prove e nomi dei commissari esterni

È caccia ai nomi dei commissari esterni scelti per la maturità 2017. In queste ultime ore su Facebook sono comparse delle liste, ma avvisiamo i maturandi in lettura che si tratta di di bufale. I nomi ufficiali degli esami di stato saranno visibili domani 6 giugno 2017 sul sito del Miur. In caso voleste conoscerli in anticipo dovete recarvi presso la segreteria della scuola dove sapranno darvi tutte le informazioni. Intanto oggi giornata cruciale per gli studenti del quinto anno, i rappresentati di classe hanno firmato i programmi di studio stabilendo di fatto la fine del percorso di studi. Questo è uno dei passaggi più importanti perché il documento viene sottoposto ai commissari esterni che prepareranno le domande per la terza prova e per l’esame orale. Alcuni argomenti non affrontati in classe per mancanza di tempo deve essere approfondito a casa o con il supporto dei professori, perché potrebbe essere richiesto dal commissario esterno alla maturità 2017.

L’esame di stato 2017 inizia il 21 giugno con la prima prova, il tema d’italiano. Segue la seconda prova in base al tipo di istituto, il quizzone (terza prova) e infine l’esame orale. I commissari esterni vigileranno sul corretto svolgimento degli esami di maturità. Conoscere i loro nomi è importante perché i maturandi possono sollevare eventuali problemi di compatibilità. La scelta dei commissari esterni è a discrezione degli istituti scolastici.

Intanto c’è un’altra bella notizia, il Miur ha autorizzato gli studenti ad utilizzare la calcolatrice agli esami di maturità 2017 per la prova di matematica. Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché potranno essere usate calcolatrici scientifiche e grafiche, l’importante è che non siano dotate di capacità di calcolo simbolico e che sprovviste di connessione wi-fi. La stessa dovrà essere consegnata alla commissione il giorno della prima prova per evitare che i maturandi la manomettano. Questo è solo l’inizio, continuate a seguirci per tutte le news sulla maturità 2017.