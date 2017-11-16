Al Bano Carrisi smette di cantare, ultimo concerto a fine 2018

Al Bano Carrisi sorprende tutti con l'annuncio inaspettato del ritiro dalle scene. Ospite di Porta a Porta ieri sera ha detto che smetterà di cantare alla fine del 2018 e che farà il vignaiolo.

Carriera di Al Bano Carrisi

È un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i milioni di fan del cantante cellinese, nessuno infatti si aspettava che Al Bano avrebbe smesso di cantare. Una vita spesa per la musica quella del verace pugliese che nell'ultimo anno ha avuto diversi problemi di salute che l'hanno costretto a fermarsi più volte. A Sanremo 2017 è salito per l'ennesima volta sul palco, ma è apparso fuori forma e tutti si sono preoccupati. Come al solito ha cercato di minimizzare dimostrando di godere di ottima salute ma i figli più volte gli hanno chiesto di rallentare il ritmo. Chi conosce Al Bano Carrisi è rimasto senza parole perché lui ama cantare ed è sempre pronto a salire e scendere dagli aerei che lo portano in tutto il mondo dove la sua voce è apprezzata, soprattutto in Russia.

Al Corriere della Sera Al Bano ha confermato l'annuncio del ritiro: «Ho una bella età ed è giusto prendere coscienza dei propri limiti e avere il coraggio di dire basta. Come prima cosa mi godrò a tempo pieno i miei figli e li vedrò crescere giorno dopo giorno. Poi, vigna, vino e olio».

Problemi di salute di Al Bano Carrisi

Il prossimo 20 maggio, Al Bano spegnerà 75 candeline e alle spalle ha 50 anni di carriera. I primi singoli uscirono nel 1965 anche se il disco d'esordio è arrivato nel 1967. L'ugola d'oro pugliese da una famiglia di umili contadini, ha fatto un percorso straordinario grazie al sodalizio con l'ex moglie Romina Power. Dopo anni di contrasti i due si sono ritrovati e la coppia Al Bano e Romina è tornata ad esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi.

È passato quasi un anno dal doppio infarto, seguito dalla lieve ischemia, il 2017 per Al Bano Carrisi non è stato certo positivo dal punto di vista della salute. Nonostante la sua tempra però ha preso questa decisione di smettere con la musica per dedicarsi alla sua tenuta agricola di Cellino San Marco un borgo rurale immerso nell'aspra campagna brindisina. Conoscendo Al Bano Carrisi sappiamo che quando prende una decisione non torna indietro, però continuiamo a sperare che ci ripensi.