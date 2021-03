Alcune novità in arrivo per Google Maps

La grande azienda statunitense dell’hi-tech, Google, fornisce continuamente degli aggiornamenti importanti per i suoi servizi principali per gli utenti. L’ultimo di questi relativo a Google Maps e fornirà informazioni sui ritardi dovuti alla presenza dei passaggi a livello sul percorso scelto. Altre novità riguardano le applicazioni Foto e Discover. Scopriamo insieme qualcosa di più.

La novità di Google Maps

Sono in distribuzione ormai da qualche giorno negli USA, le modifiche che Google ha rilanciato per la sua app che aiuta nella scelta dei percorsi più veloci per spostarsi da una località all’altra. Queste modifiche sono disponibili in questo momento soltanto per la versione Android, e permettono l’acquisizione di dati relativi ai passaggi a livello. Diversamente da un’altra app dell’azienda statunitense, Waze, che segnala la posizione dei passaggi a livelli solamente con lo scopo di aumentare la sicurezza, Google Maps fornisce delle indicazioni agli utenti che riguardano i possibili ritardi che si possono avere a causa dei passaggi a livello. Queste indicazioni sono ottenibili tramite un menù a scomparsa posto sulla parte bassa dello schermo dello smartphone e si aggiornano in base alle segnalazioni inviate da altri utenti del servizio, calcolando il ritardo medio.

La novità di Google Foto

L’azienda statunitense sta portando avanti ormai da 5 anni una campagna di sensibilizzazione presso gli utenti invitandoli a caricare le proprie foto su “Google Foto“, risparmiando così spazio sui propri device. Una campagna che ha fatto salire a 4 trilioni le foto caricate in questo cloud. Ora è arrivata, come è stato scoperto da 9to5Google, una novità che riguarda “Ricordi su Foto”, con una nuova raccolta chiamata “Let’s Play” che in modo automatico raggruppa una serie di giochi da bar, tra i quali molti che si giocano con la stecca come lo snooker che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, dopo essere nato in Inghilterra ed essersi diffuso sia negli altri paesi del Commonwealth ed in Cina. Altri giochi sono il biliardo tradizionale, le freccette e l’air hockey.

Le novità su Google Discovery

In questo mese arriverà negli USA la versione beta di “Shorts” l’anti TikTok di Google. Intanto Google Discovery ha iniziato a mostrare, sempre negli Stati Uniti, un carosello comprendente 10 miniature che riguardano i video Shorts, nelle quali l’indicazione “You tube” si trova in alto a sinistra, mentre il titolo della clip è stato spostato in basso. Gli utenti, premendo una di queste miniature possono accedere ad un player di YouTube con il quale si possono attivare diverse modalità come leggere i commenti, inserire i like ed anche mettere il video in pausa, riavviarlo e condividerlo. Ad oggi non è ancora noto se questa versione sarà estesa anche al di fuori degli USA.