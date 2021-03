In arrivo Huawei Sound: l’altoparlante realizzato con Devialet

Quando due colossi della tecnologia si uniscono nascono prodotti evoluti: si tratta di Huawei e Devialet che creano insieme Huawei Sound, l’altoparlante intelligente.

Huawei Sound: l’altoparlante evoluto accessibile a tutti

Huawei è uno del leader nella produzione di smartphone evoluti, ma alla portata di tutti, mentre Devialet è il colosso francese specializzato nella realizzazione di altoparlanti e amplificatori. Insieme hanno creato Huawei Sound: un altoparlante dalle grande prestazioni e a un prezzo accessibile a tutti, infatti il prezzo consigliato è di 199,90 euro ed è possibile acquistarlo sullo store Huawei online.

La qualità del suono di Huawei Sound

Cosa rende unico l’altorpalante intelligente? Sicuramente la qualità del suono che è frutto di attenti studi effettuati da Devialet. Il sistema è formato da un woofer da 40 W da 4 pollici a cui si aggiungono tre altoparlanti da 5 W full-range. Naturalmente un sistema simile avrebbe potuto creare fastidiosi riverberi del suono e distorsioni, a questo effetto è stato posto rimedio attraverso due radiatori passivi che contrastano le vibrazioni di backwave. Il risultato è un’elevata stabilità del suono anche a volume elevato.

I bassi di Huawei Sound

I vantaggi della nuova tecnologia Devialet non finiscono qui, in fatti i bassi risultano profondi e pieni grazie alla tecnologia SAM ideata da Devialet. Il sistema wireless di Huawei Sound è in grado quindi di esercitare un vero e proprio controllo del suono con una modellazione e spostamento dei suono tramite il woofer e i radiatori, in questo modo è possibile avere vibrazioni di massima ampiezza e bassi privi di distorsioni.

Acustica avanzata: a casa come in teatro

Il risultato per chi usa Huawei Sound è una vera e propria immersione a 360° nel suono con un’acustica avanzata e in grado di provocare emozioni, come se si fosse immersi all’interno del suono. Ciò è possibile anche grazie alla tecnologia Devialet Space che applica tre tweeter a una distanza tale da creare tutti angoli a 120°, questo consente una distribuzione del suono uniforme, chi lo usa può ottenere lo stesso effetto che si avrebbe all’interno di un teatro o di una sala da concerto. Il tutto con un unico dispositivo in grado di individuare la posizione dell’ascoltatore e quindi modulare il suono ad alta fedeltà attraverso un complicato algoritmo.

Inoltre grazie al sistema Bluetooth è possibile dirigere con un solo tocco la riproduzione dallo smartphone all’altoparlante.