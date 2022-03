Il Grande Fratello VIP 6 si avvicina alle sue fasi finali. La finale del Grande Fratello VIP è prevista per lunedì 14 marzo 2021 e, per questo motivo, manca sicuramente poco affinché si possa conoscere il nome del vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dal momento che ci si avvicina alle fasi finali, anche le eliminazioni procedono in modo molto più veloce, ed è sempre più semplice immaginare chi potrà giungere verso la finale del GF VIP. Dopo le due eliminazioni di Giucas Casella (tornato nella casa perché possedeva il biglietto di ritorno) e Antonio Medugno con televoto flash, i concorrenti della casa del Grande Fratello VIP dovranno affrontare una nuova eliminazione al televoto. Chi dovrà abbandonare per sempre la casa?

Grande Fratello VIP: chi è stato eliminato l’ultima puntata?

L’ultima puntata del Grande Fratello VIP aveva comportato l’eliminazione di due concorrenti; il primo eliminato della puntata era stato Giucas Casella che, però, con grande sorpresa del pubblico, possedeva il fortunatissimo biglietto di ritorno, che permette al concorrente eliminato di avere una seconda possibilità e di tornare nella casa del Grande Fratello. Il famoso illusionista, dunque, ha potuto sperare almeno in un’altra settimana di permanenza all’interno della casa.

Il secondo concorrente eliminato del Grande Fratello VIP è stato Antonio Medugno, che si era salvato dal primo televoto e che aveva ricevuto tantissimi voti favorevoli. Grande sorpresa, dunque, per il suo abbandono della casa.

GF VIP 6: i concorrenti in nomination

Alla fine delle nomination dei concorrenti del Grande Fratello VIP, sono tre i “vipponi” mandati in nomination, per cui il pubblico continua a votare sui social network. L’eliminato sarà annunciato, ovviamente, da Alfonso Signorini in diretta nella puntata di lunedì 7 marzo 2022. I concorrenti in nomination sono tre: Davide Silvestri, Jessica Selassié e Mirian Trevisan.

Chi sarà eliminato nella puntata del GF VIP del 7 marzo

Trattandosi di un televoto che viene chiuso solo dopo l’inizio della puntata del 7 marzo 2022, non è possibile dire con sicurezza chi sarà eliminato nella puntata del Grande Fratello VIP. Nonostante ciò, guardando ai sondaggi raccolti da Grande Fratello Forum, è possibile trarre le somme e ipotizzare chi possa essere eliminato nella puntata del GF VIP del 7 marzo.

I tre concorrenti a rischio eliminazione sono molto vicini nei sondaggi: attualmente Davide Silvestri è il preferito del pubblico, con quasi il 37% dei voti ottenuti, mentre Miriana Trevisan e Jessica sono vicinissime al 32%. E’ possibile che il pubblico permetta l’uscita di Miriana Trevisan, dal momento che è interessato allo svolgimento della sua relazione nella casa con Barù che potrebbe andare avanti fino alla finale. In ogni caso, ci si dovrà aspettare – anche in occasione della puntata del 7 marzo 2022 – una doppia eliminazione: nel caso di televoto flash con catena di salvataggi, una persona molto debole sembra essere ancora una volta Miriana Trevisan, oltre che Giucas Casella che aveva già abbandonato la casa salvandosi grazie al biglietto di ritorno. Sarà davvero così?

Grande Fratello VIP 6 finale quando ci sarà?

La finale del Grande Fratello VIP 6 ci sarà ufficialmente lunedì 14 marzo 2022. Si tratta dell’ultima serata del reality show condotto da Alfonso Signorini che, così come era accaduto nel 2021, è stato prolungato per diverse settimane al fine di garantire una maggiore copertura televisiva. A seguito della finale del Grande Fratello VIP, inizierà l’Isola dei Famosi 2022 condotta da Ilary Blasi. L’inizio del reality è previsto per lunedì 21 marzo 2022.