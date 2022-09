Nell’ambito dell’edizione 2022-2023 di Amici, programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5, ci sono stati numerosi cambiamenti non soltanto nel cast degli allievi, tra cantanti e ballerini, ma anche tra i professori. Al di là delle conferme nel cast dei professori, che hanno riguardato i nomi di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ci sono state anche delle new entry sia nel ballo che nel canto. Nella categoria di canto, Arisa è tornata ad essere presente tra i professori, dopo la prima esperienza che l’aveva vista particolarmente apprezzata dai fan e dagli spettatori del programma televisivo. Nella categoria di ballo, invece, Veronica Peparini è stata sostituita da Emanuel Lo, nuovo insegnante di ballo che era stato già presente, nelle vesti di giudice, nelle diverse edizioni del programma televisivo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Emanuel Lo, relativamente a biografia, carriera e relazione con Giorgia del nuovo insegnante di ballo ad Amici 22.

Biografia di Emanuel Lo ed esperienze nel mondo del ballo

Emanuel Lo, pseudonimo di Emanuel Lo Iacono, è nato a Roma l’11 luglio del 1979, ed è un cantautore, ballerino, coreografo e regista di videoclip italiano. Nel corso della sua carriera, Emanuel Lo ha avuto modo di accumulare diverse esperienze nel mondo della musica e della danza, in virtù di una grande qualità e, soprattutto, di una grande professionalità che gli è stata sempre riconosciuta.

Appassionato di musica fin da bambino, quando componeva e scriveva le sue prime canzoni, ha iniziato anche a rapportarsi al mondo della danza, debuttando in RAI e in Mediaset a partire dal 1996, lavorando come ballerino e coreografo. Il suo grande successo, accumulato nel corso degli anni, l’ha portato a partecipare, in quanto ballerino, a diverse tournée internazionali di grandissimo valore, tra cui quelle di Kylie Minogue, Robbie Williams, Luciano Pavarotti, Samantha Mumba e tanti altri ancora. Il suo esordio discografico c’è stato nel febbraio del 2007, dopo essersi esibito come supporter di alcuni artisti internazionali, come Kanye West. Avendo acquisito una grande qualità e professionalità sia nel mondo del canto che in quello della danza, Emanuel Lo è stato sempre più spesso protagonista di diversi programmi televisivi italiani, lavorando anche alle coreografie dell’edizione 2010 di X Factor in Rai; inoltre, il coreografo, cantante e ballerino ha preso parte a numerosi videoclip di artisti di grande valore, come Sal da Vinci, Giordana Angi, Clementino, Ornella Vanoni e Giorgia.

Emanuel Lo nuovo professore di ballo ad Amici 22 e le esperienze nel programma

L’esperienza all’interno del programma televisivo di Amici, condotto da Maria de Filippi, per Emanuel Lo c’è stata nel corso dei diversi anni; dopo essere stato presente all’interno della scuola nell’edizione del 2016, in quanto insegnante di hip hop, Emanuel Lo ha agito da giudice in diverse edizioni del programma televisivo. Nell’edizione di Amici 22, inoltre, Emanuel Lo è stato chiamato a sostituire Veronica Peparini, occupando il posto vacante di insegnante di ballo all’interno della scuola. In virtù del suo carattere intransigente e di una personalità molto forte, la scelta di Maria de Filippi è stata sicuramente sensata nel cercare di impartire insegnamenti rigidi ai ragazzi e agli allievi di amici 22.

Vita privata di Emanuel Lo e relazione con Giorgia

Emanuel Lo è conosciuto anche per la stabile relazione che ha con la cantante italiana Giorgia. I due sono in una relazione dal 2004 e, il 18 febbraio del 2010, è nato anche il loro primo figlio, Samuel. Emanuel Lo e Giorgia hanno avuto modo di collaborare in diverse occasioni, sia nella regia di videoclip curata da parte delle ballerine e cantante italiano, sia nella presenza, in quanto ballerino, nei videoclip della cantante.