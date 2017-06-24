Fabio Fazio resta in Rai, utenti indignati per lo stipendio da scandalo
di Redazione
24/06/2017
Fabio Fazio resta in Rai. Dopo mesi di polemiche, chiacchiere in attesa di decisioni... Ecco che arriva il grande annuncio del conduttore di Che tempo che fa. La scelta però non è piaciuta agli utenti televisivi che si sono dichiarati indignati per il nuovo stipendio da scandalo. Fabio Fazio resta in Rai, nessuno ci credeva più e invece ecco che arriva il grande annuncio. Il caro Fazio in questi anni ha fatto parlare parecchio della sua vita professionale. Tutto è cominciato con la decisione di depositare il tesserino da pubblicista, dopo esser stato per un certo periodo testimonial delle Tim per qualche pubblicità televisiva. Nell'arco di questo inverno il conduttore di Che tempo che fa aveva lanciato un annuncio shock: Fabio Fazio lascia Rai. La notizia non era piaciuto molto ai sostenitori del conduttore che in questi anno l'anno sempre seguito, gli stessi utenti che oggi sono indignati per la sua scelta. Possiamo ufficialmente dire che a quanto pare Fabio Fazio è diventato una delle star intoccabili dell'Olimpo di casa Rai, anche se nelle ultime ore sono parecchi che o accusano di aver accettato uno stipendio scandalo e non coerente con quanto sempre affermato. Fabio Fazio resta in Rai, a quanto pare in preda al panico l'azienda ha deciso di riconfermare il conduttore accettando tutte le sue richieste? Fabio Fazio infatti ha appena accettato un contratto con mamma Rai per un totale di 64 serate su 365 giorni per guadagno netto di 11.200.000,00 di euro per quattro anni... Uno stipendio definito scandalo. Come risponderà adesso alle accuse Fabio Fazio?
Articolo Precedente
Milano Pride da Paola Barale a Alexia, i vip che partecipano alla manifestazione
Articolo Successivo
Alex Britti è diventato papà: gli auguri social per il piccolo Edoardo
Redazione