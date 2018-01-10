Home Attualità Amazon lavora con noi, come candidarsi per i nuovi store a Torino e Bergamo

Amazon lavora con noi, come candidarsi per i nuovi store a Torino e Bergamo

di Redazione 10/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Amazon, uno dei più importanti gruppi del commercio elettronico, grazie al boom degli acquisti online, è stata spinta ad aprire due nuovi centri logistici al Nord, uno a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, e l'altro a Casirate, in provincia di Bergamo. L'apertura dello store Amazon è prevista per l’autunno del 2018. Il progresso dell'era del digitale sul commercio è il motivo dei nuovi investimenti firmati Amazon e che interessano anche altri operatori. Del resto bisogna pure inventarsi in qualche modo. E il passo di Amazon darà lavoro a più di 2000 persone. Amazon: lo store in Piemonte Il centro di Torrazza, in Piemonte, sarà esteso per 60 mila metri quadri, in un edificio che ospiterà nello specifico prodotti di piccole dimensioni. la società Amazon ha optato nuovamente per il Piemonte, (dal momento che c'è già il centro a Vercelli). Il vicepresidente della società, Roy Perticucci ha dichiarato in un'intervista a La Stampa-Il Secolo XIX che «Torrazza sarà un centro molto importante; il Piemonte è ben posizionato anche per servire il Sud Est della Francia. Noi preferiamo sempre lavorare con chi ha una tradizione manifatturiera e questo territorio è molto attrattivo anche per questo motivo». La nascita del magazzino, distante appena quaranta minuti dal centro di Torino, vè prevista per l'autunno, e il lavoro è cominciato e a breve inizieranno anche le selezioni del personale. Store Amazon a Casirate Il sito di Casirate avrà invece un'estensione di 34 mila metri quadri e avrà funzione di un centro di smistamento garantendo l'offerta di 400 posti di lavoro. Anche per lo store bergamasco, il vicepresidente Petrucci ha affermato che «Questo è un aspetto che può cambiare da un giorno all’altro. Noi cerchiamo sempre di lavorare con i nostri partner e affiancarli dove ci sono dei colli di bottiglia. Ma non è solo Amazon che sta faticando per la crescita, è un pò tutto il settore».

Condividi Facebook Twitter Whatsapp