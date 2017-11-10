Amazon, sconto di 10 euro solo per oggi 10 novembre 2017
10/11/2017
Oggi 10 novembre 2017 è una giornata speciale per gli amanti dello shopping online, Amazon.it è stato eletto il miglior sito dai consumatori e l'azienda offre uno sconto di 10 euro con il codice GRAZIE1000. Scopriamo come funziona.
Codice promozionale Amazon: quali prodotti acquistare?Venerdì nero? Assolutamente no! La data di oggi sarà ricordata come una giornata felice dal punto di vista dello shopping online perché Amazon.it ha deciso di ringraziare i clienti per la fiducia accordata. Lo sconto di 10 euro dell'iniziativa Grazie Mille è disponibile solo per il 10 novembre 2017 e per evitare di farvi perdere troppo tempo a riempire il carrello, vi informiamo subito che ci sono delle limitazioni. Il regalo inaspettato di Amazon può essere sfruttato al massimo ma la soglia minima di spesa è di 50 euro. Oltre a questo requisito ce ne sono altri. La promozione GRAZIE1000 di Amazon.it è valida per i prodotti che sono venduti e spediti direttamente da Amazon EU S.à r.l, quindi non rientrano i contenuti digitali come libri e musica, latte e formule per neonati, i Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e tutti quei prodotti venduti da terzi sul marketplace.
Filosofia di Amazon: chi si ferma è perdutoSono tante le critiche sulle condizioni dei lavoratori Amazon, l'azienda di e-commerce è apprezzata per la velocità delle consegne e per l'efficienza del servizio clienti. Quando clicchiamo su un prodotto e lo mettiamo nel carrello si mette in moto un processo che spesso si conclude in pochissimo tempo. Anche noi abbiamo ricevuto prodotti in meno di 24h e senza sfruttare i benefici degli altri servizi come Amazon Prime. Tuttavia il colosso dell'e-commerce resiste e continua a stracciare la concorrenza, ecco perché oggi vuole festeggiare insieme ai suoi clienti. Ricordate che per ricevere lo sconto di 10 euro dovete individuare i prodotti commercializzati direttamente da Amazon e che dovete inserire il codice GRAZIE1000 prima di procedere con il pagamento. L'iniziativa è valida solo oggi sino alle ore 23:59 anche su quei prodotti che sono già in offerta, e se non trovate quello che cercate non vi resta che aspettare il Black Friday 2017. Clicca Qui per lapromozione GRAZIE1000 di Amazon.it
