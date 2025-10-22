Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Il brand storytelling sta diventando sempre più centrale all’interno delle strategie di comunicazione aziendale, in quanto la giusta chiave comunicativa ed esposizione digitale permette al marchio di raccontare la sua storia, i suoi valori, aumentando la fidelizzazione e l’interesse di un pubblico in target.

Attraverso il brand storytelling si comunicano valori e identità, non si parla solo di prodotti o servizi, si dà al pubblico uno spaccato della storia del marchio e dei suoi dipendenti o fondatori. Per riuscire a ottenere uno storytelling che funzioni è necessario però passare dal linguaggio pubblicistico a quello più caratteristico del racconto.

Intervista.it, testata giornalistica registrata, fin dalla sua nascita, ha come obiettivo quello di aiutare le aziende, brand, start-up e i suoi fondatori a raccontarsi in modo autentico, raggiungendo un pubblico di utenti eterogeneo e interessato.

Il racconto del brand: uno strumento di fiducia

Il sito delle interviste Intervista.it aiuta i brand a raccontarsi restituendo loro uno spazio in cui essere autentici e rendere noti i reali valori e la storia della propria azienda.

Dietro ogni impresa, professione, start-up ci sono: persone, scelte, momenti di rischio, ostacoli, paure, ma anche successi. In questo caso, il brand storytelling permette di portare alla luce i diversi elementi caratterizzanti la storia del brand, creando una storia che possa arrivare al pubblico e portarlo a conoscere meglio un marchio o un professionista.

La storia raccontata in prima persona, attraverso le interviste, aiuta a cambiare o rafforzare la percezione del pubblico, rendendo l’azienda più vicina e influenzando fortemente il senso di fiducia dei potenziali utenti in target nei confronti del brand. Non solo, l’intervista diventa un’occasione per farsi conoscere da chi ancora non sa nulla del marchio, aumentando così la propria visibilità.

Perché il brand storytelling è sempre più importante?

Oggi la competizione non riguarda solo il prodotto o il prezzo, ma il modo in cui un marchio sa rappresentare sé stesso. I consumatori scelgono marchi che sentono vicini, che condividono valori e prospettive. È un cambio di paradigma: le persone non comprano più solo ciò che un’azienda produce, ma ciò in cui crede.

In questo scenario, il brand storytelling è un investimento strategico. Aiuta a costruire una reputazione duratura, a dare coerenza alla comunicazione, a far emergere l’identità aziendale in mezzo al rumore digitale.

Un’intervista pubblicata su una testata giornalistica autorevole come Intervista.it amplifica questo effetto: trasforma la narrazione in un contenuto credibile, capace di durare nel tempo e di posizionare il brand anche dal punto di vista reputazionale.

L’intervista come spazio narrativo

Le interviste realizzate da Intervista.it seguono un metodo preciso. Si parte dall’ascolto della storia del protagonista: come è nata l’idea, quali difficoltà ha dovuto affrontare, quali intuizioni hanno cambiato il percorso.

Il risultato dell’intervista è un racconto che ha un valore doppio: da un lato rafforza l’identità del brand, dall’altro arricchisce il pubblico con un esempio concreto, un punto di vista, un’esperienza reale.

È questo equilibrio tra informazione e narrazione che rende l’intervista uno strumento di storytelling più credibile rispetto ad altre forme di comunicazione.

Un racconto che rimane nel tempo

La forza di un’intervista è dovuta anche alla sua permanenza e valore nel corso del tempo. Mentre gli articoli dopo la notizia data non sono più interessanti, mentre i post social anche se virali hanno un periodo di visualizzazione limitato, l’intervista ha un valore aggiunto che non si esaurisce in poco tempo.

Oltre a poter essere condivisa sui social, l’intervista rimane indicizzata all’interno dei motori di ricerca, e così quando un cliente, un potenziale stakeholder cerca delle notizie su un marchio, su un professionista, su una startup, trova in questo prodotto editoriale delle informazioni e una storia autentica, che mantiene e rafforza il valore reputazionale del marchio nel corso del tempo.

Perché investire in un’intervista

Scegliere di raccontarsi attraverso un’intervista è un gesto di fiducia verso il pubblico e verso sé stessi. Significa rinunciare al controllo totale sul messaggio e accettare di mostrarsi per quello che si è, con una trasparenza che dimostra autenticità che è la qualità più difficile da costruire con altri strumenti di comunicazione.

Un’intervista permette di:

Dare voce all’identità del brand in modo umano e diretto.

Costruire reputazione attraverso una fonte giornalistica riconoscibile.

Stabilire un legame duraturo con il pubblico, basato sulla fiducia.

Consolidare la presenza online, grazie alla permanenza e alla tracciabilità del contenuto.

In un panorama mediatico dove tutto scorre veloce, investire nel racconto significa scegliere di lasciare un segno.

Raccontare e ispirare giovani imprenditori

Il valore più grande del brand storytelling non sta solo nel migliorare l’immagine di un’azienda, ma nel renderla parte di una conversazione più ampia.

Ogni volta che un imprenditore condivide il proprio percorso, contribuisce a costruire una cultura del lavoro più consapevole, basata sul confronto e sull’esperienza reale.

Ed è proprio qui che Intervista.it trova uno dei suoi principali obiettivi, ossia quello di unire il giornalismo alla comunicazione d’impresa.