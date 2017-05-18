Amici 16 anticipazioni finale: la puntata sarà registrata o in diretta?

La finale di Amici 16 non sarà trasmessa in diretta tv su Canale5? Il vincitore del talent potrebbe svelato in anteprima

Manca poco più di una settimana alla finalissima di Amici 16 e già trapelano le prime news su quella che sarà l’ultima puntata di questa edizione. Gli allievi che hanno conquistato la finale sono quattro: due ballerini e due cantanti. Andreas, Sebastian, Federica e Riccardo si contenderanno il titolo di vincitore di Amici 2017 e, se fino a qualche tempo fa non c’erano dubbi sul fatto che la finale sarebbe stata trasmessa in diretta, oggi sono arrivate anticipazioni poco confortanti.

La 16esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata criticata dai fan perché le puntate sono state registrate e si conosceva già il nome dell’eliminato. Gli allievi di Amici 16 sono stati impegnati nella semifinale lo scorso lunedì e già sappiamo che Mike Bird ha dovuto abbandonare la scuola, così come vi abbiamo svelato nelle nostre anticipazioni. Non vi neghiamo che anche noi in questa edizione ci siamo sentiti un po’ presi in giro, però appoggiamo la scelta di Queen Mary.

Gestire una diretta tv è molto difficile soprattutto una di Amici di Maria De Filippi. Il ritorno di Peparini come coreografo è stato accolto con molto entusiasmo dai ballerini che hanno avuto modo di esibirsi e di far vedere a tutti quanto valgono. Non dimentichiamo che il talent è una vetrina e non solo uno spettacolo. Amici 16 però ha perso quel tocco di originalità che lo ha sempre contraddistinto. Noi speriamo che Maria De Filippi ci stupisca ancora una volta mandando in diretta tv la finale del serale di Amici 2017. Diversamente conosceremo con un giorno di anticipo il nome del vincitore. Non perdete le anticipazioni e le news!