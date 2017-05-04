Uomini e Donne Luca Onestini, l'ultima esterna con Soleil Sorge prima della scelta
di Redazione
04/05/2017
Luca Onestini pronto a lasciare Uomini e Donne, ma con chi? Il tronista avrebbe dunque trovato l'amore ma non è ben chiaro chi tra le tre corteggiatrici sarà la prescelta... Nel frattempo però Onestini ha trovato il tempo per concedersi l'ultima esterna con la corteggiatrice più discussa di questa primavera, Soleil Sorge. Luca Onestini e Soleil Sorge, il perfetto finale per la stagione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo tanto gossip sarà veramente lei la ragazza scelta da Luca Onestini? Durante le prime puntate del programma di Maria De Filippi abbiamo avuto modo di vedere nascere l'attrazione proprio tra Onestini e Soleil Sorge. Il tutto sembrava procedere in modo naturale, tanto che la scelta del tronista era sembrata a tutti scontata. Nell'arco delle settimane però i vari gossip sulla Sorge hanno rotto l'equilibrio con Luca Onestini, rimettendo tutto in discussione... Adesso che Marco Cartasegna ha fatto la sua scelta di vita, accontentando definitivamente Soleil Sorge, il testimone passa all'ex Mrs Italia! Sul web, da poche ore, sono arrivate delle nuove anticipazioni riguardanti proprio le ultime esterne con la Sorge, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo. Chi delle tre ragazze ha conquistato il cuore del tronista? Luca Onestini è dunque pronto per fare la sua scelta? Sembrerebbe di si, anche se è difficile capire chi tra le tre corteggiatrici lascerà lo studio con il tronista. In queste ore i riflettori però sono puntati su Cecilia Zagarrigo, tanto che sul suo profilo Instagram è stato pubblicato un post dal sapore di spoiler... "Mai chiedere scusa per quello che sentì. È come chiedere scusa per essere veri".
