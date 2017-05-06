Tina Cipollari e Kikò Nalli di nuovo in crisi: Io e lei non parliamo mai
Tina Cipollari e Kikò Nalli di nuovo in crisi? La coppia nonostante i tanti anni di matrimonio non riesce a stare lontana dai riflettori del gossip. Questa volta però le varie voci che circolano da tempo sui coniugi potrebbero essere vere, soprattutto dopo la dichiarazione di Kikò Nalli: Io e lei non parliamo mai... Tina Cipollari e Kikò Nalli riescono a stare sempre al centro dell'attenzione, basta davvero poco per far scattare il dubbio: per la coppia è già crisi? Ricordiamo che i due si conobbero diversi anni fa a Uomini e Donne dove Kikò si era presentato per corteggiare una tronista, rimanendo folgorato invece da Tina. Dopo vari e vani tentativi l'hair style è riuscito a conquistare la sua attuale moglie, dalla quale ha avuto tre figli ovvero Mattias, Francesco e Gianluca. Nel frattempo Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli sono riusciti comunque a far evolvere le loro carriere lavorative, lei fedele opinionista di Uomini e Donne e lui hair style di successo protagonista per diverso tempo del programma Detto Fatto. Quello che più lascia perplessi i fan della coppia riguarda proprio questa sfera: come mai Tina e Kikò non hanno mai avuto modo di lavora insieme? Tina Cipollari e Kikò Nalli di nuovo in crisi? Il dubbio sulla coppia persiste, nonostante i vari chiarimenti. L'ipotesi della crisi è sempre stata alimentata da una domanda: come mai i due non lavorano mai insieme? Questa volta a far luce sulla questione, durante un'intervista rilasciata a Visto, è stato proprio Kikò. "Io e Tina? Preferiamo lavorare a programmi diversi. Io e Tina non parliamo mai di lavoro. Quando stiamo a casa ci dedichiamo completamente ai nostri figli, solo io qualche volta le chiedo dei piccoli consigli e lei mi risponde con piccole perle che io devo interpretare".
