Pensioni ultimissime news: consigli e calcolo per evitare uscita a 70 anni

Molti trentenni leggendo le ultimissime news sulle pensioni temono per la loro carriera. Secondo il calcolo della pensione futura infatti sarà difficile vedere l'assegno sociale prima dei 70 anni. Le cause sono diverse, tra queste l'adeguamento dell'aspettativa di vita. I lavoratori devono versare 50 anni di contributi e lo scenario non lascia spazio all'ottimismo.

Pensione futura, cosa fare a 30-50-60 anni?

Non c'è modo peggiore di iniziare la settimana che trovarsi davanti ad un articolo che parla di pensione, sopratutto se hai 30 anni e la tua carriera lavorativa è precaria. Purtroppo non si può fare a meno di pensare al futuro e saltano subito alla mente quelle vignette nonno-nipote con frasi umoristiche sulle pensioni e sul fatto che i giovani probabilmente non ci arriveranno mai. L'aspettativa di vita è aumentata e questa non è una notizia positiva visto che si allungano anche i tempi per la pensione e chi oggi ha 30 anni deve versare almeno 50 anni di contributi prima di percepire l'assegno sociale, facendo aumentare l'età pensionabile che supera i 70 anni.

Per il calcolo della pensione futura non c'è bisogno di armarsi di calcolatrice, ci hanno pensato i colleghi di InvestireOggi a fare delle stime. I trentenni infatti dovranno accontentarsi di una rendita pari a 333 euro, e devono iniziare a risparmiare almeno 1000 euro all'anno per avere un futuro dignitoso. Chi ha 50 anni invece deve destinare una somma pari a 6000 euro all'anno a fondi di previdenza complementare per usufruire di una pensione futura di 600 euro mensili. Tutto questo per effetto delle ultimissime news sulle pensioni e sul regime contributivo. I dipendenti possono godere di un assegno sociale pari al 60-70% dell'ultimo stipendio, queste percentuali scendo al 40-50% per gli autonomi. Analizzando le cifre appare evidente come chi è lontano dall'età pensionabile deve destinare meno fondi alla pensione integrativa.

Risparmiare per la pensione, quando è troppo tardi?

Il problema della pensione inizia a diventare serio e gli esperti che si occupano di investimenti suggeriscono i piani finanziari. Molto spesso gli utenti scelgono dei fondi bilanciati che si basano su 60% di azionario e 40% di obbligazionario. Qualcuno invita anche ad investire in Borsa per quadruplicare l'importo dell'assegno ma sarebbe meglio prevedere un cuscinetto di bond. Salvo ulteriori aumenti chi ha 50 anni oggi deve aspettare ancora 17 anni prima di andare in pensione, un arco temporale abbastanza ampio per pensare ad una pensione integrativa e ad un investimento in azioni per aumentare la quota sino al 50%. Chi è vicino al traguardo e si rende conto che l'importo dell'assegno sarà inferiore rispetto alle aspettative può sempre ricorrere ad una rendita di tipo integrativo, come l'investimento in bond.