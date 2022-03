I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 sono stati, a poco a poco, annunciati nei giorni precedenti all’inizio del programma televisivo condotto da Ilary Blasi. A seguito delle iniziali indiscrezioni, che vedevano alcuni nomi tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, sono stati ufficialmente confermati alcuni dei volti che faranno parte della nuova formula del programma televisivo. Si tratta di concorrenti che verranno divisi in tre gruppi – per rinnovare lo spirito del reality show – che si scontreranno l’uno contro l’altro per cercare di arrivare alla vittoria finale. Ecco quali sono i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2022 chi conduce?

Arrivano conferme relativamente alla conduzione del programma televisivo. Sarà Ilary Blasi la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022: la showgirl è diventata particolarmente apprezzata negli ultimi anni, in cui ha avuto modo di condurre il reality show, attraverso la sua spontaneità sicuramente originale nel condurre il programma televisivo che, per questo, l’ha confermata nel cast ufficiale.

Ad accompagnare ufficialmente Ilary Blasi saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che devono molto all’Isola dei Famosi: il primo è sempre stato molto amato per i suoi commenti e le sue partecipazioni nelle vesti di ospite e co-conduttore, la seconda ha addirittura vinto nel contesto dell’Isola dei Famosi. L’inviato sarà Alvin, che torna al suo ruolo dopo aver rinunciato nel 2021, dando all’ex nuotatore italiano Massimiliano Rosolino la possibilità di sostituirlo.

Isola dei Famosi 2022: i naufraghi saranno divisi in tre gruppi

La novità relativa all’edizione dell’Isola dei Famosi 2022 riguarda la presenza dei naufraghi che saranno divisi in tre coppie. I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, non solo sono stati annunciati ufficialmente, ma è stato spiegato anche il meccanismo che porterà alla loro divisione.

Si formeranno, infatti, tre gruppi: uno in cui i concorrenti agiranno in coppie (senza distinzione tra fidanzati, coppie padre-figlio o fratelli), uno in cui ci saranno uomini single e, infine, l’ultimo in cui ci saranno donne single.

Tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

A questo punto, si possono riportare i nomi di tutti i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2022. Il gruppo delle coppie prevede i nomi dei seguenti naufraghi:

Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo

I Cugini di campagna

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo

Le donne single, invece, che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2022 sono:

Floriana Secondi (ex Grande Fratello)

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djorkevic

Infine, sono indicati tutti i naufraghi maschi single che prenderanno parte al programma televisivo condotto da Ilary Blasi: