Anna Lou figlia di Morgan e Asia Argento: atti di vandalismo a Roma

Asia Argento non sta passando un bel momento. La figlia del regista Dario Argento ha scoperchiato il “vaso di pandora” delle molestie sessuali nel mondo del cinema, una battaglia difficile, perché si è scontrata contro personalità importanti. Poteva contare sull'appoggio del compagno, lo chef Anthony Bourdain, ma lo scorso mese di giugno l'uomo ha deciso di togliersi la vita, facendo sprofondare Asia Argento nell'angoscia più cupa. Asia ha reagito buttandosi a capofitto nel lavoro, sarà il giudice della prossima edizione di X Factor, ma a quanto pare deve fare i conti con gli atti di vandalismo della figlia.

Screen shot inchiodano Anna Lou Castoldi

I figli sono la fotocopia dei genitori, e nel caso di Anna Lou Castoldi è vero. La ragazzina figlia di Asia Argento e Morgan, oggi ha 16 anni ed è una vera e propria adolescente ribelle. Come scrive AffariItaliani Anna Lou fa parte della banda che da tempo vandalizza gli autobus ATAC di Roma. La conferma arriva proprio dall'adolescente che ha postato dei video su Instagram e ha esposto le foto delle sue scritte sul social. La 16enne non ha paura di mostrarsi al web e come riporta il blog “Roma fa schifo” nelle Instagram Stories si vede l'immagine di un sedile scarabocchiato con la scritta “Imbrattato”. Tantissimi i commenti di sdegno e c'è anche chi la invita a prendersi le proprie responsabilità.

Sindaca Raggi non punisce i vandali

Il blog di denuncia della capitale scrive: «A Roma l’atmosfera di abbandono e impunità è tale che anche se sei un personaggio pubblico, puoi permetterti di danneggiare quello che è di tutti e vantartene sui social media». Non mancano le critiche al Sindaco di Roma Virginia Raggi e l'episodio della bicicletta gettata nel Tevere ripreso sui social dai vandali. La Raggi, ha invitato i vandali in Campidoglio piuttosto che punirli, i ragazzi si sono pentiti e si sono impegnati a collaborare e sostenere il servizio di bike-sharing a cui faceva capo la bicicletta. Forse Virginia Raggi inviterà anche Anna Lou Castoldi e le consegnerà tutto il necessario per ripulire gli autobus ATAC che ha imbrattato. Sarebbe sicuramente un bel modo per far capire a lei e agli adolescenti vandali che i beni pubblici sono di tutti e che devono essere curati e non distrutti.