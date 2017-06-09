Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli, bufera dopo una pioggia di insulti
di Redazione
09/06/2017
Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli al centro di una bufera? Cos’è successo alle due ex gieffine vip? In una recente intervista Antonella Mosetti ha raccontato di una pioggia di insulti destinati alla figlia che non voglio cessare. Proprio per questo motivo la showgirl di Non è la Rai ha deciso di scendere in campo e difendere la figlia. Antonella Mosetti nel mirino di una bufera. La showgirl ancora una volta ha deciso di scendere in campo per difendere la figlia. La Mosetti in una recente intervista ha raccontato come la figlia più volte sia stata vittima di insulti, arrivati anche da alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo. Asia Nuccetelli, come ha già raccontato nel corso dei mesi, è stata più volte vittima di bullismo, una cosa continuata negli anni anche da personaggi noti. Questa volta l’attacco di Antonella Mosetti sarebbe diretto proprio a Selvaggia Lucarelli, famosa soprattutto per essere schietta e sempre diretta nel dire le sue opinioni. Secondo Antonella Mosetti la Lucarelli non si sarebbe riservata nel dire la sua anche su Asia Nuccetelli, essendo particolarmente brutale nell’esporsi, motivo per cui ha deciso di scendere in campo per la tutelare la figlia ventenne. Antonella Mosetti contro Selvaggia Lucarelli? La showgirl italiana questa volta decide di non rimanere impassibile di fronte i nuovi insulti diretti alla figlia. Antonella Mosetti ha deciso di difendere Asia Nuccetelli, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Mio spiegando di non riuscire realmente a capire tale atteggiamento. “Io sono una che non prova cattiveria né invidia, queste cose non le capisco”, spiega Antonella Mosetti. Chissà come risponderà Selvaggia Lucarelli…
