Antonio Lenti e lo scontro con Nicola Panico dopo Temptation Island 2017
di Redazione
04/08/2017
Antonio Lenti e Nicola Panico sono stati i due ragazzi forse più odiati dal pubblico femminile di Temptation Island 2017. A quanto pare i due ragazzi potrebbero aver avuto anche uno scontro dopo la loro partecipazione allo show, il tutto sarebbe anche avvenuto sui social e il motivo dipenderebbe dal rapporto con le loro fidanzate. Cosa sta succedendo dopo la fine del reality show? Antonio Lenti come abbiamo avuto modo di vedere si avvicinato forse in maniera esagerata alla sua tentatrice, tanto che il dubbio sull'effettivo tradimento fatto dal ragazzo Temptation Island 2017. Comunque sia Alessia ha deciso di perdonare il suo fidanzato e dare un'altra reale possibilità. Durante l'incontro con Filippo Bisciglia però Alessia ha ammesso che le cose nella coppia non sono di certo semplici, si litiga spesso ma forse ci si capisce di più, ha spiegato la ragazza. Antonio Lenti però, avendo vissuto attimi di panico, a quanto pare ha deciso di stare bene attento nei confronti di Alessia al punto di includerla in modo reale nella sua vita familiare. Dall'altra parte però troviamo Sara Affi Fella e Nicola Panico. La coppia napoletana è stata a sua volta messa a dura prova da un'altra tentatrice che è riuscita a far vacillare il loro rapporto... Anche se per poco. Sostanzialmente Antonio Lenti e Nicola Panico sono stati uniti da un destino molto affine a Temptation Island 2017, lo stesso che ha alimentato uno scontro sui social?
Antonio Lenti e lo scontro con Nicola Panico, ecco tutta la veritàAntonio Lenti e lo scontro con Nicola Panico sui social... La notizia ha lasciato sconvolti i fan delle coppie che in questi giorni leggono sui social ogni tipo di insulto. I due ragazzi, nonostante la condotta forse non troppo ortodossa a Temptation Island 2017, sono stati perdonati dalle proprie fidanzate e stanno vivendo il loro amore tra alti e bassi. Antonio Lenti e Nicola Panico in realtà non hanno mai litigato. Un commento di Antonio Lentini sotto una foto di Nicola Panico lascia pensare. Lo scatto mostra il ragazzo e Sara Affi Fella alle terme, motivo per cui Antonio Lenti ha scritto: "Ve lo meritate"... Il commento dunque era ironico o veritiero?
