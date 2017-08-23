Arabia Saudita: ragazzo balla la macarena e viene arrestato

In Arabia Saudita è vietato ballare in strada, un ragazzo di 14 anni è stato arrestato perché si scatenava sulle note di Macarena. Ma questo non deve sorprendere perché all’inizio del mese erano scattate le manette per Abdallah al-Shahani, reo di aver ballato la dab dance durante un festival. In Iran invece non si può fare zumba.

Il video su YouTube è virale: la Macarena piace a tutti

Andy Warhol diceva ‘Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti’, nel caso di un 14enne coraggioso sono bastati 45 secondi. La storia di cui vi parliamo oggi arriva dall’Arabia Saudita. Un ragazzetto con le cuffie è arrivato sulle strisce pedonali al centro della strada e ha iniziato a ballare la macarena, improvvisando uno show per gli automobilisti fermi al semaforo. La sua impresa è stata filmata e il video è virale (potete vederlo anche voi dopo aver letto l’articolo).

Ballare in pubblico è un reato nella terra della Mecca

Purtroppo il ragazzo è stato arrestato perché, pur rispettando la coreografia della macarena, ha trasgredito alcune leggi. L’accusa infatti è di comportamenti impropri in pubblico, per il web invece è un eroe! Qualcuno è d’accordo con questa misura ma la sorte giudiziaria del teenager è sospesa al momento. Il regime saudita non è nuovo a questo tipo di episodi. Nel Golfo infatti sono interdetti i balli occidentali.

La legge islamica e i dogmi della dottrina wahabita li vietano perché incentivano il consumo di droga e sono scandalosi. Uomini e donne non possono ballare insieme e in Iran come detto prima, la situazione non è diversa. Sei giovani istruttori di zumba, poco prima di ferragosto sono stati arrestati perché ‘attiravano’ ragazzi e volevano spingerli a cambiare stile di vita. Nel 2014 invece altre sei persone furono condannate a sei mesi di prigione e 91 frustate per aver ballato ‘Happy’ di Pharrell Williams.

[embed]https://youtu.be/ulq6DqCmY-k[/embed]