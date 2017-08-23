Chiara Maci è incinta, in arrivo il secondo figlio dopo Bianca

La famosa foodblogger Chiara Maci aspetta un bambino. A svelarlo lei stessa su Instagram con una foto in cui indossa un costume a righe bianco e azzurro che lascia intravedere il pancino. Nel messaggio ringrazia il compagno, lo chef Filippo La Mantia e la figlia Bianca.

La foto di Chiara Maci su Instagram ha emozionato tutti

Chiara Maci spiazza tutti e annuncia la sua gravidanza! Sono passati diversi anni da quando è arrivata in tv a Cuochi e Fiamme. Chiara è un esempio per tantissime trentenni, ha scelto di cambiare vita e di dedicarsi alla sua passione per i fornelli, ed è stata una mamma single. La Maci non ha mai rivelato l’identità del padre della primogenita Bianca e su questa vicenda ha preferito essere sempre molto discreta.

Oggi Chiara Maci è felicissima, ha trovato l’amore e un ‘papà’ per Bianca. Con Filippo La Mantia ci sono 23 anni di differenza, ma non è spaventata perché avere accanto un uomo maturo la fa sentire protetta. E così ad un anno dalla dichiarazione (avvenuta sempre su Instagram), Chiara ha mostrato il pancino di un mese fa, che è un po’ cresciuto. «Come fai a spiegare due cuori nello stesso corpo?» ha scritto la foodblogger che ha pianto di gioia quando ha scoperto di essere incinta.

Bianca la prima figlia di Chiara Maci aspetta il fratellino

Dopo la nascita di Bianca, Chiara aveva espresso la sua volontà di diventare di nuovo madre. In un’intervista a Vanity Faird di qualche anno fa, la Maci ha spiegato che quando ha deciso di tenere la figlia si è ripromessa di essere sempre allegra e di portare a casa solo l’uomo della sua vita, e Filippo La Mantia lo è. ‘Una nuova vita cresce e una nuova famiglia nasce’ e sarà allargata e piena di bambini visto che anche lo chef ha già dei figli.

Intanto Chiara Maci nei commenti su Instagram ha scritto anche il sesso del bambino che sarà un maschietto e ha pubblicato anche i disegni di Bianca dopo che ha visto l’ecografia e ha capito che stava per arrivare un fratellino. Nessuna indicazione sulla data del parto, ma siamo sicuri che la foodblogger ci renderà partecipi sui social. Noi intanto le facciamo tantissimi auguri!