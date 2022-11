Argentina-Messico, polemica per l’esultanza di Adani al gol di Messi

Argentina-Messico si è conclusa con il risultato di 2-0, che ha permesso alla formazione biancoceleste di conquistare i suoi primi 3 punti nel girone; in questo modo, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, l’Argentina ha sconfitto il Messico e vede temporaneamente salva la sua posizione in classifica, in vista dell’ultima sfida del girone contro la Polonia di Robert Lewandowski. A proposito della sfida in questione, ha destato particolare scalpore l’urlo che il commentatore televisivo Lele Adani ha destinato al pubblico, in piena esultanza per il gol di Messi.

L’esultanza di Lele Adani dopo il gol di Messi in Argentina-Messico

In occasione del gol di Messi, durante la partita Argentina-Messico, Lele Adani si è lasciato andare ad un esultanza particolarmente vistosa, che non è piaciuta molto ai telespettatori della gara. Argentina-Messico era ferma sul risultato di 0-0, quando l’attaccante argentino è riuscito a segnare attraverso un gran tiro di sinistro, che ha bucato la difesa avversaria. Il commentatore televisivo, divenuto celebre per il suo amore per il calcio sudamericano, sembra aver calcato particolarmente la mano in occasione dei Mondiali in Qatar del 2022 e, non a caso, la sua esultanza sembra dimostrarlo particolarmente. Alla fine della gara, inoltre, Lele Adani è stato inquadrato con una maglia dell’Argentina mentre indicava il cielo, in segno di esultanza.

Le polemiche sul web per l’atteggiamento di Lele Adani ai Mondiali in Qatar

Non sono mancate le polemiche da parte dei telespettatori a seguito della gara tra Argentina e Messico. L’esultanza di Lele Adani è stata equiparata a quella di un vero e proprio tifoso o, al massimo, al tifo che i telecronisti italiani riservano alle squadre italiane nelle competizioni internazionali; in assenza dell’Italia ai Mondiali, era possibile aspettarsi una certa faziosità da parte di alcuni addetti ai lavori, ma il tifo di Lele Adani è apparso piuttosto irrispettoso nei confronti della comunità messicana presente in Italia. Tra i vari commenti che si sono moltiplicati sul web, c’è anche quello di un utente che scrive che “vi sembra normale Telecronista RAI (tv pubblica) va allo stadio con la maglia di una delle due squadre che giocherà la partita? Chiedo rispetto per la grande comunità di messicani presente in Italia”.