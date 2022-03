Avatar 2 quando esce svelata la data di uscita del film di James Cameron

E’ passato molto tempo dall’uscita del leggendario film di James Cameron, Avatar (2009), ma finalmente ora il pubblico potrà vedere presto il tanto atteso viaggio di ritorno su Pandora. Secondo il presidente dei 20th Studios Steve Asbell, Avatar 2 dovrebbe uscire il 16 dicembre 2022 negli Stati Uniti. Asbell, in un’intervista con il The Hollywood Reporter, avrebbe dichiarato: “Sì. Uscirà quest’anno. E, a proposito, non siete pronti per quello che ha fatto Jim.” Finalmente, dunque, è stata lanciata una data ufficiale a proposito di quando uscirà Avatar 2.

Avatar 2: che cosa succederà all’interno del nuovo film=

Infatti, nel corso di un’intervista promozionale pubblicata da Entertainment Weekly, che ha fornito un’anteprima del film, James Cameron aveva svelato le sue ambizioni e diverse sorprese proprio parlando della saga di Avatar: “Sembra un po’ assurdo, tutto questo processo di lavorazione”, aveva dichiarato il regista, accompagnando le parole con una risata. “Voglio dire, se il primo Avatar non avesse fatto così tanti dannati soldi non potremmo mai fare una cosa del genere, perché si tratta di una cosa folle.”

Avatar 2: come riaccendere l’interesse del pubblico?

Quando è stato chiesto a James Cameron come avrebbe fatto lo studio a riaccendere l’interesse per un film uscito più di dieci anni fa, egli aveva espresso la sua grande fiducia nella grandezza dell’apparato marketing della Disney: “Faranno un lavoro incredibile e riaccenderanno la passione per il film originale. Questo non è solo un sequel, è l’inizio di una saga, una saga familiare. Sarà avvincente come film in sé, per un pubblico nuovo, e in più sarà speciale per chi vide il capitolo originale, per chi tornerà in sala per scoprire come si sono evoluti quei personaggi”. Inoltre gira voce che siano state concluse anche le riprese di Avatar 3, con un’uscita prevista nel 2024. Mentre Avatar 4 e Avatar 5 (e ultimo) hanno una data di uscita prevista rispettivamente nel 2026 e 2028.