Home Attualità Ballando con Le Stelle 2017 anticipazioni e news: colpo basso a Milly Carlucci

Ballando con Le Stelle 2017 anticipazioni e news: colpo basso a Milly Carlucci

di Redazione 03/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sabato sera è alle porte e per gli amanti del ballo, l’appuntamento è su Rai1 con Ballando Con Le Stelle 2017: i fan del programma sono in trepida attesa per conoscere le anticipazioni e le ultime news, ma Viale Mazzini ha inferto un colpo basso a Milly Carlucci, uno di quelli clamorosi e inaspettati. Il motivo di questo clamoroso dietrofront riguarda l’ospite principale della seconda puntata della dodicesima edizione del programma del sabato sera sulla rete ammiraglia della Rai. Dopo la minaccia di ritiro di Giuliana De Sio e le polemiche per lo sfogo di Alba Parietti, avere un ospite di questo calibro poteva senza ombra di dubbio giovare sulla trasmissione. Partiamo dall’inizio: le anticipazioni e le news riguardo Ballando Con Le Stelle 2017 indicavano che Milly Carlucci avesse dovuto ospitare un personaggio illustre, ovvero Diego Armando Maradona. Sarebbe stato lui il ballerino per una notte, ma i vertici Rai purtroppo hanno inferto un colpo basso al programma e alla conduttrice. Per un motivo oscuro e inspiegabile, la Rai ha fatto saltare la trattativa in corso, pur essendo in fase di conclusione. Inoltre, la conduttrice ha più volte comunicato che dal punto di vista economico ci avrebbe pensato lei, pagando gli ospiti di tasca sua qualora ci fosse la necessità (cosa che ha già fatto per altre celebrità ospiti della trasmissione). Ballando Con Le Stelle 2017 è in sfida con C’è Posta Per Te ogni sabato sera: a Mediaset ci saranno due giocatori del Napoli, ovvero il portiere Pepe Reina e il centrocampista Dries Mertens. Per questo motivo, Milly Carlucci voleva calare l’asso Diego Armando Maradona e assicurarsi i telespettatori partenopei, certa che avrebbero ceduto al fascino di Dieguito. Un colpo basso inferto al programma e alla conduttrice, anche perché le ultime news sulle anticipazioni del programma del sabato sera della Rai diffuse dal blog di Davide Maggio riferiscono che Maradona sarebbe venuto a fare l’ospite anche gratuitamente. Cosa c’è sotto questo bizzarro comportamento dei vertici di Viale Mazzini?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp