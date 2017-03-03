Home Attualità Isola dei Famosi 2017 ultime news, chiusura anticipata del reality? Parla Alessia Marcuzzi

Isola dei Famosi 2017 ultime news, chiusura anticipata del reality? Parla Alessia Marcuzzi

di Redazione 03/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli ascolti TV dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2017 non sembrano preoccupare Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show da ormai tre anni. La Pinella, soprannome dato dai fan e derivato dal fashion blog seguitissimo della bionda conduttrice, sta studiando insieme agli autori delle soluzioni per innovare il format, ma le ultime news riguardo l’Isola delle Famosi 12 non sono belle: pare che, dopo le ultime vicende, la chiusura anticipata del reality non sembra del tutto lontana. Alessia Marcuzzi ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi in cui spiega tutte le ultime news dall’Honduras e il calo drastico degli ascolti del format Isola dei Famosi 2017. Secondo La Pinella, è colpa del Festival di Sanremo 2017 e la contro programmazione della Rai agguerritissima: questo è il principale motivo per cui l’Isola dei Famosi 12 ha subito un cambio di palinsesto, ovvero lo spostamento della diretta live serale dal lunedì al martedì. Nonostante questo stratagemma, le liti e il messaggio totalmente sbagliato che è passato attraverso il reality game ambientato in Honduras indurrebbe Mediaset a pensare alla chiusura anticipata. Il cambiamento in palinsesto Mediaset ha regalato qualche punto in più all’Isola dei Famosi 2017: l’ultima diretta live, con ospiti Paola Barale e Imma Battaglia, ha registrato più di 4 milioni di telespettatori , ma la gioia di Alessia Marcuzzi non durerà molto a lungo. La serie Un Passo dal Cielo 4, in onda sulla Rai, si sposterà il martedì. Brutto colpo per Mediaset, in quanto la serie è una delle più seguite. La Pinella, però, sembra mantenere la calma e per evitare la chiusura anticipata del programma, pare stia proponendo alla Produzione delle idee per rendere il reality molto più intrigante. Una di queste è la presenza di Imma Battaglia in Honduras e, forse, di Paola Barale: uno stratagemma per far uscire il lato umano del cast, il vero punto debole dell’Isola dei Famosi 2017. Con Raz Degan ed Eva Grimaldi ha funzionato, cosa succederà la prossima settimana?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp