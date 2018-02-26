Caricamento...

Becoming, ecco il libro di memorie dell'ex First Lady Michelle Obama

26/02/2018

TITOLO
"Becoming" alias diventare è l'autobiografia dell'ec First Lady Michelle Obama in uscita il prossimo 13 novembre 2018. Il memoir di Michelle Obama, sarà editato in contemporanea in 24 lingue ed è tra i più attesi della lista 

Becoming, una riflessione sulla vita

Michelle non nasconde il motivo che l'ha spinta a mettere penna su carta la sua vita. Vede il libro come un mezzo attraverso cui aver  potuto riflettere sulla sua vita. E in un'intervista al "People" dichiara senza problemi che: «Scrivere "Becoming" è stata una esperienza profondamente personale mi ha consentito, per la prima volta, di avere lo spazio per riflettere onestamente sulla inaspettata traiettoria della mia vita».

Becoming, il libro svela l'infanzia «nascosta» di Michelle

Michelle è sempre stata tra le più schiette e appare anche molto meno diplomatica del marito avvalendosi spesso di ampi consensi. Non a caso infatti il pubblico afroamericano considera lei un role model più di quanto non possa aver considerato il marito, anche perchè la oggi elegantissima e raffinata Michelle è cresciuta nel poverissimo South Side di Chicago, dove ora verrà innalzata la biblioteca presidenziale di Obama. La sua storia, la bella First Lady Michelle non l’ha mai svelata fino in fondo: la sua infanzia, la sua adolescenza, le borse di studio che le hanno consentito di studiare a Princeton, dove, raccontava nella tesi di laurea, si sentiva «sempre nera prima e studente poi». E i più curiosi si aspettano di trovare nel libro retroscena del suo matrimonio, una unione che appare da fuori sempre più genuina e autentica, ma le cui difficoltà negli anni della salita al potere non sono mai state nascoste da Barack. Così come per le controversie che circondarono la decisione di una plurilaureata manager di successo di appendere la professione al chiodo per fare la mamma a tempo pieno. E finire poi ad insegnare all’America e al mondo come si mangia sano e come ci si tiene in salute con l’esercizio fisico.
