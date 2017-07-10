Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi, la coppia sempre più distante
di Redazione
10/07/2017
Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi, la coppia ormai è sempre più distante tra impegni lavorativi e vacanze separate. Cosa sta succedendo realmente nel cuore di Ibiza dove la showgirl si trova con Stefano De Martino e la sua famiglia? Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? La fine della storia per la coppia sembra ormai sempre più vicina. Dopo il cambio look di Belen Rodriguez ha messo in allerta non solo i fan ma anche il mondo del gossip. Da qualche settimana in molti ci si interrogano: ma tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è davvero crisi? Al momento tutto sembra avvolto da un fitto alone di mistero, anche se la quotidianità della coppia pare sia l'anticamera di un grande annuncio. Ancora una volta dietro il gossip riguardante Belen Rodriguez e Andrea Iannone potrebbe esserci Stefano De Martini. Se ben ricordate il ballerino di Amici di Maria De Filippi, durante una puntata di Selfie, ha fatto un accenno alla madre della showgirl, facendo intendere così che la famiglia dell'argentina non fosse poi così felice di questa unione. Durante l'anno di relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone l'ombra di Stefano De Martino è sempre stata presente, tanto che l'ipotesi di un possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie non è mai tramontata. Secondo alcuni rumors del gossip italiano Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbero in crisi ancora una volta a causa di Stefano De Martino. Il ballerino, anche quest'anno, sta sta trascorrendo la sua estate con la showgirl per il bene del piccolo Santiago... Che la troppa vicinanza e l'aria di famiglia abbia fatto rinascere l'amore proprio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?
Redazione