Riccardo e Camilla contro Simona Solimento: Non ci sarà nessun chiarimento

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2017

Riccardo e Camilla contro Simona Solimeno, a quanto pare la lite tra i tre ragazzi continua anche dopo la fine di Temptation Island 2017. La tentatrice ha cercato più volte di chiedere scusa alla coppia nata a Uomini e Donne, nel tentativo di far capire loro che il suo gesto è sempre stato dettato al fine di proteggere Riccardo Gismondi. Nel corso di un'intervista però Camilla Mangiapelo ha lasciato intendere che non ci sarà nessun chiarimento. Riccardo e Camilla contro Simona Solimeno, la coppia non riesce proprio a credere alle giustificazioni della ragazza. Simona Solimeno durante questa settimana ha sempre cercato di chiarire la sua posizione, nonostante anche il mondo del web non fosse della sua parte. L'ex tentatrice pare che abbia deciso di puntare la sa attenzione su Riccardo Gismondi durante Temptation Island 2017 al fine di proteggerlo, in un certo qual modo la sua vicinanza avrebbe dunque allontanato le altre ragazze del programma. Camilla Mangiapelo però non riesce a perdonare in alcun modo Simona Solimeno che credeva davvero amica. In questo contesto però Riccardo Gismondi ha deciso di farsi da parte, probabilmente l'ex tronista non vuole essere ancora parte della diatriba. Riccardo e Camilla contro Simona Solimeno... La guerra tra i tre non accenna a diminuire. Camilla Mangiapelo nel corso di un'intervista ha spiegato quali sono le motivazioni che la spingono a non volere un chiarimento con l'ex tentatrice. "Chi sarà tempo per chiarire con lei. Ci sono determinate cose da cui un’amica può rimanere delusa. Sbrocca, perché è umano, ma io non ho visto nulla di particolare tra di loro. Certe cose, però, potevano essere evitate da un’amica".  
