Belen Rodriguez pronta a lasciare la tv dopo Selfie - Le cose cambiano?
di Redazione
08/05/2017
Belen Rodriguez è pronta a lasciare la tv? La showgirl argentina dopo Selfie - Le cose cambiano potrebbe prendersi una pausa dal piccolo schermo, una notizia che ha lasciato i suoi migliaia di fan davvero perplessi. Secondo alcuni gossip la Rodriguez potrebbe aver deciso di abbandonare la tv per un motivo ben specifico, ma quale? Belen Rodriguez di certo è una delle showgirl più amate d'Italia. L'argentina negli ultimi anni ha animato il mondo del gossip, rivoluzionando anche quello della televisione essendo spesso la conduttrice di punta di vari show. La simpatia della Rodriguez ha fatto si che, nonostante i cattivi gossip e le scelte sentimentali non sempre azzeccatissime, passassero in secondo piano, riuscendo a conquistare il cuore del pubblico italiano. Il momento clou della carriera della showgirl è arrivato insieme al matrimonio con Stefano De Martino, dal quale ha avuto il figlio Santiago, diventando così il simbolo per eccellenza della famiglia italiana moderna. Purtroppo però non tutto le belle favole sono destinate a durare per sempre, ma dopo la fine del matrimonio con il ballerino di Amici ecco che Belen Rodriguez viene travolta dall'amore passionale per Andrea Iannone... Il motociclista che potrebbe essere il motivo per cui la Rodriguez stia pensando davvero di lasciare il mondo della televisione. Secondo alcuni gossip infatti sembrerebbe che Belen Rodriguez non sia solo pronta a trasferirsi in Svizzera insieme al fidanzato Andrea Iannone, ma per amore sarebbe anche pronta a seguirlo in giro per il mondo! La news però al momento non è stata confermata dalla showgirl... Secondo alcuni rumors però la Rodriguez potrebbe già ritirarsi formalmente dopo la fine del programma Selfie - Le cose cambiano, sarà vero?
