Festa della mamma 2017 auguri e idee regalo low cost per tutti i tipi di madre

La festa della mamma cade la seconda domenica di maggio in molti paesi del mondo, non in tutti però. Per esempio in Norvegia è la seconda domenica di febbraio, in Georgia si festeggia il 3 marzo, mentre in Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Romania e Albania coincide con la festa della donna. In Italia la festa della mamma ricorreva nello stesso giorno della Madonna di Pompei, quest’anno invece si festeggia il 14 maggio. La mamma è sempre la mamma e qualsiasi regalo non potrà mai bastare per mostrale il nostro amore e ringraziarla per quello che fa per noi tutti i giorni.

Iniziamo subito con qualche idea low cost che piacerà a qualsiasi mamma e che potete realizzare con le vostre manine. Su YouTube ci sono tantissimi tutorial per fare i fiori di feltro o di cartoncino. Inoltre potete recarvi presso una merceria o un negozio che vende accessori per bijoux e fare die bracciali e delle collane personalizzate. I grand brand di gioielli come Morellato e Pandora da tempo pubblicizzano le loro offerte speciali dedicate alla festa della mamma 2017. Purtroppo non si tratta di un’idea low cost ma un regalo di questo tipo è sempre gradito e vi ricordiamo che con 99 euro di spesa Pandora vi omaggia del portagioie di colore rosa, molto utile. I regali per la festa della mamma sono tantissimi: abiti, foulard, profumi, libri e cd. Da qualche anno però c’è una certa tendenza ad approfittare delle offerte per SPA e centri benessere perché le mamme non hanno mai tempo per prendersi cura di loro e hanno bisogno di staccarsi e rigenerarsi. Infine ci sono le opere di beneficenza, in tutte le piazze AIRC è presente con le azalee, una piccola offerta per contribuire agli studi sulle malattie che colpiscono le donne e non solo.

Frasi festa della mamma 2017: aforismi e citazioni famose Whatsapp

Una madre è una persona che vedendo che ci sono solo 4 pezzi di torta per 5 persone, prontamente annuncia che non le sono mai piaciute le torte (Tenneva Jordan);

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono (Honorè De Balzac);

L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte (Catherine Becher);

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo (William Ross Wallace);

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri (proverbio ebraico);

Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre (Jill Churchill).

Un bel regalo per ladeve essere accompagnato da un. Potete attingere da questa selezione die inviare un simpatico messaggio su. Avete l’imbarazzo della scelta:Accompagnate le frasi per lacon una di queste: [gallery columns="4" ids="4305,4306,4307,4308"] Chiudiamo il nostro articolo sullacon unmolto emozionante. Si tratta dello spot per le Olimpiadi di Rio 2016 in cui si raccontano 4 storie di grandi atleti che hanno vinto grazie ai sacrifici e al sostengo delle loro madri. Auguri a tutte le mamme! [embed]https://youtu.be/UMOPdNIinsY[/embed]