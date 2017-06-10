Gossip Claudio Sona fidanzato? L'ex Tronista pronto per una nuova vita
10/06/2017
Claudio Sona fidanzato? Il modello veronese protagonista di un nuovo gossip! L’ex tronista sarebbe pronto per una nuova vita amorosa. Secondo alcuni rumors Sona potrebbe aver già intrapreso una relazione con qualcuno che preferisce tenere nascosto. Claudio Sona fidanzato? L’ex tronista ancora una vota nel mirino del gossip. Dopo gli ultimi avvistamenti insieme a Mario Serpa sembrerebbe che il modello veronese abbia deciso di cambiar vita e dedicarsi solo ed esclusivamente a se stesso e alla sua vita amorosa. Secondo il gossip infatti l’ex tronista gay di Uomini e Donne potrebbe aver già trovato un nuovo compagno che sta nascondendo accuratamente. L’uomo in questione non sarebbe un nome noto, motivo per cui Claudio Sona riuscirebbe a tenerlo lontano dai riflettori. L’inizio di una nuova relazione sarebbe anche il reale motivo per cui Claudio Sona non ha cercato mai una via verso la riappacificazione con Mario Serpa. D’altro lo stesso modello veronese ha sempre affermato di essere pronto per un nuovo amore e di volerlo vivere lontano dai riflettori del gossip, una cosa che con Mario Serpa da tempo ormai sembrava quasi del tutto impossibile. Claudio Sona fidanzato? A spiegare tutto del nuovo gossip è stato lo stesso ex tronista. Il modello veronese sta vivendo un bellissimo momento, ma da single. Claudio Sona infatti ha annunciato l’uscita del suo primo libro, prevista per il prossimo settembre, per quanto riguarda l’amore invece ha dichiarato: “Attualmente sono single e pronto a nuove conoscenze…”. Che l’estate si rivelerà la stagione dell’amore anche per Claudio Sona?
