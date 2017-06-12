Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono lasciati? Temptation Island a rischio
di Redazione
12/06/2017
Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati? Bufera nel mondo di Uomini e Donne, la coppia che sostituisce Soleil Sorge e Luca Onestini in realtà non starebbe più insieme, sarà vero? Il gossip a quanto pare mette a rischio Temptation Island. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati? Da tempo ormai si parla di crisi per la giovane coppia di Uomini e Donne che, immediatamente dopo la scelta, ha deciso di andare a convivere. Un passo troppo azzardato che ha messo in crisi il loro rapporto? Nel momento in cui è stato dato l’annuncio riguardante la loro partecipazione al reality Temptation Island 2017 i fan si sono messi a caccia di indizi circa l’integrità della coppia. Sembrerebbe infatti che da diverso tempo la coppia ormai non si mostra più insieme sui social e che soprattutto Camilla Mangiamelo, da quasi un mese, non pubblicherebbe più una foto con il fidanzato. Che i due ragazzi siano passati da un amore idilliaco a una profonda crisi? Cosa stia accadendo realmente tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sembra davvero un mistero, anche se secondo alcuni rumors i due sarebbero già in Sardegna impegnati con lo show. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo da qualche ora sono protagonisti del gossip italiano. La coppia più giovane di Uomini e Donne si sarebbe lasciata mettendo a rischio il loro percorso a Temptation Island? La cosa al momento non è ancora chiara, anche se Riccardo e Camilla stanno avendo dei comportamenti atipici sui loro profili social. A questo punto non resta che aspettare l’inizio di Temptation Island per scoprire qual è la verità sulla loro storia.
