Il Parlamento Europeo ha fissato l’obiettivo di azzerare le emissioni: stop alla produzione di veicoli a benzina e diesel, ok alla sostituzione completa con veicoli elettrici.

Stop a benzina e diesel: UE verso sostituzione definitiva con veicoli elettrici

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva l’accordo sullo stop ai veicoli inquinanti di nuova immatricolazione (a benzina e diesel) a partire dal 2035. L’approvazione definitiva è stata sancita da 340 voti favorevoli, mentre 279 voti sono stati contrari e 21 europarlamentari si sono astenuti.

Il testo approvato dal Parlamento Europeo definisce l’obiettivo di azzerare le emissioni di auto nuove e furgoni. Il fine ultimo di questa iniziativa è sostituire definitivamente le automobili a benzina e diesel con le alternative a zero emissioni, come le auto elettriche.

Questo provvedimento del Parlamento dell’Unione Europea rientra nel pacchetto cosiddetto “Fit for 55” per il dimezzamento delle emissioni inquinanti entro il 2030. L’accordo già raggiunto nel dicembre del 2022 prevede anche degli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030, nella misura del 55% per le auto e 50% per i furgoni. E ancora si procede verso l’introduzione di una metodologia per la valutazione delle emissioni di CO 2 durante l’intero ciclo di vita di un veicolo, da introdurre entro l’anno 2025.

Per la fine dell’anno successivo, ovvero il 2026, la Commissione europea ha intenzione di monitorare il gap tra i valori limite di emissione e i dati reali sul consumo di energia e carburante. In questo modo, si cercherà di colmare il divario attraverso un nuovo metodo per l’adeguamento delle emissioni di CO 2 specifiche per i costruttori.

Per quanto riguarda i produttori con un volume di produzione annuo limitato (da mille a 10mila nuove autovetture o da mille a 22mila nuovi furgoni), sono previste esenzioni e deroghe fino alla fine del 2035.

Inoltre, sempre per i produttori, sono previsti obiettivi più bassi di riduzione per coloro che vendono più veicoli con emissioni da zero a 50g CO 2 /km, ad esempio elettrici ed elettrici ibridi efficienti.

Per monitorare l’andamento e i progressi del piano UE zero emissioni, a partire dal 2025 e con cadenza biennale la Commissione europea pubblicherà una relazione.