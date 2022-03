Negli ultimi mesi, come in molti avranno potuto ben notare, i prezzi dei carburanti sono stati in perenne crescita, in Italia, come in tutto il mondo. I numeri hanno fatto preoccupare i cittadini e hanno fatto riflettere il governo. Adesso il rialzo del prezzo della benzina potrebbe peggiorare ulteriormente a causa della guerra in Ucraina. Spostarsi con l’automobile, soprattutto per chi è abituato a farlo costantemente per motivi di lavoro o di studio, sta diventando un vero e proprio sperpero di denaro e anche cercare un distributore con dei prezzi più convenienti sembra non dare i risultati sperati, poiché i numeri sono sempre gli stessi, variando di pochissimo. In Italia il governo sta lavorando per dare delle agevolazioni ai proprietari di auto e moto attraverso un bonus carburante, come riferito da alcuni giornali, ma non c’è ancora nulla di certo. Ma quanto costa la benzina?

Benzina prezzo: quanto costa fare un pieno?

L’aumento del prezzo della benzina è stato osservato praticamente ovunque e, a differenza del passato, non ci sono grossi cambiamenti tra vari distributori e tipologie di carburante acquistato. Anche in modalità self-service la benzina ha raggiunto dei prezzi che non erano mai stati raggiunti fino ad ora: si è arrivati a quota 2,004 con diversi marchi che vanno da 1,994 a 2,032 al litro. Per quanto riguarda il diesel, invece, che è arrivato a quota 1,901 euro al litro, con numeri che vanno da 1,881 a 1,977 euro al litro.

Per chi invece, dovesse preferire il servito, il prezzo della benzina è a quota 2,117 euro al litro; il diesel, invece, arriva a 2,019 euro al litro, con prezzi medi compresi tra 1,999 e 2,095 euro al litro, come riferito dal Quotidiano Energia, secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise.

Quanto costa la benzina a Milano?

Ma non finisce qui: sta facendo, infatti, il giro del web la notizia di un distributore, ubicato a Corbetta, nel Milanese, in cui i prezzi della benzina a quasi 5 euro al litro (4, 989 per la precisione). Si dice che il sindaco del comune si sia messo subito in contatto con il gestore del distributore, per cercare di equilibrare dei prezzi che – pur seguendo la media nazionale – risultano essere vertiginosamente alti. Chiaramente, si tratta di un effetto di speculazione aggressiva, realizzata da parte di un singolo distributore che cerca di guadagnare quanto più possibile dall’aumento dei prezzi della benzina. Tuttavia, si tratta di un effetto dell’aumento generale dei prezzi in tutta Italia.