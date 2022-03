Apple, evento Peek Performance: quali sono i nuovi device presentati?

L’evento Apple “Peek Performance” si tiene in streaming alle ore 19:00 (ora italiana) dell’8 marzo 2022, trasmesso dal quartier generale dell’Apple Park di Apple, in California e sarà possibile seguirlo sul sito ufficiale di Apple e su Apple TV. In genere gli eventi importanti, in cui Apple presenta i nuovi top di gamma, si tengono in autunno, quelli primaverili sono considerati meno importanti. Tuttavia l’azienda, nel 2021 e in occasione dell’evento primaverile, ha annunciato gli iPad Pro 2021, nelle diversissime varianti di colore con processore M1, AirTag, la nuova tastiera Touch ID e il Magic TrackPad. Che cosa ha in serbo l’azienda? Ecco quali sono i nuovi smartphone Apple presentati dall’azienda secondo i rumors.

Apple: i nuovi smartphone che l’azienda presenterà all’evento “Peek Performance”

Apple, ovviamente, non ha rilasciato interviste o indizi su quello che potrebbe presentare l’8 marzo 2022, ma secondo alcune indiscrezioni e alcune voci, si potrebbe assistere alla presentazione di:

un nuovo iPhone SE 5G

un nuovo iPad Air 5 con chip M1 , fotocamera migliorata e supporto al 5G che potrebbe competere con l’iPad Pro

il nuovo Mac Studio , un ibrido di fascia alta a metà tra Mac Mini e Mac Pro

iPhone 13 e 13 mini verde

Nulla esclude che la celebre azienda di telefonia possa anche annunciare la data di rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4, ultima versione prima dell’uscita di iOS 16, che sarà annunciata dall’azienda a giugno al WWDC. In ogni caso, c’è grande attesa relativamente ai contenuti dell’incontro che riguardano la Apple in occasione dell’8 marzo 2022.

Che cosa si potrà fare con iOS 15.4?

La presentazione che sembra essere più plausibile, da parte della Apple, è quella del nuovo aggiornamento del sistema operativo. Probabilmente iOS 15.4 permetterà di sbloccare il telefono con la mascherina e vi saranno nuove emoji sicuramente implementate nelle applicazioni di messagistica e non solo. Atteso è anche il nuovo metodo di pagamento che permetterebbe a chiunque di utilizzare il proprio iPhone come POS. Ovviamente per la presentazione di altri device Apple (come iPhone 14, AirPods, Apple Watch, MacBook, Mac Pro) sarà necessario aspettare la fine del 2022.