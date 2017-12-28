Giorgio Manetti libro: Il gabbiano e le principesse bestseller su IBS

Giorgio Manetti ha deciso di scrivere un libro e di raccontare la sua storia. Il gabbiano e le principesse parla delle donne del cavaliere del Trono Over e si affronta anche la filosofia dell'amore. Il libro si rivolge soprattutto alle nuove generazioni e ai nostalgici degli anni '60.

Trono over Uomini e donne: i segreti del gabbiano George

Il libro di Giorgio Manetti edito dalla casa editrice Giusepper Laterza di Bari è uscito poco prima di Natale ed è già andato a ruba. L'autobiografia del cavaliere di Uomini e donne è già al settimo posto nella classifica bestseller di IBS. Intervistato in merito alla pubblicazione, Manetti ha svelato che c'è un intero capitolo dedicato alla sua storia con Gemma Galgani, un amore durato 8 mesi. La casa editrice vanta un'antica tradizione di famiglia e punta alla crescita culturale e alla promozione della realtà contemporanea, sicuramente le cento pagine della vita di Giorgio Manetti rappresentano in pieno questa sfida intrapresa nel 2011 da Giuseppe Laterza.

Giorgio Manetti diventa scrittore

L'affascinante toscano è riuscito a fare della partecipazione al trono over di Uomini e donne un vero e proprio business. Ormai sono anni che occupa quella sedia e che continua a conoscere donne di tutte le età che arrivano con l'intenzione di conquistare il suo cuore. Purtroppo nessuna, tranne Gemma Galgani, è riuscita ad avvicinarsi. Forse le prossime pretendenti leggeranno il libro di Giorgio Manetti per capire quali sono i suoi punti deboli. Adesso sappiamo solo che gli piacciono senza figli, bionde e indipendenti, proprio come Gems. Sicuramente il libro è ricco di aneddoti sul cavaliere che ancora oggi vive con la madre e non si è mai sposato.

Gemma e Giorgio hanno passato il Natale insieme?

Manetti chiama principesse tutte le sue amanti, anche Gemma, con cui di recente c'è stato un riavvicinamento. Molti fan si chiedono se Gemma Galgani e Giorgio Manetti abbiano trascorso insieme il Natale ma Uomini e donne è in pausa e sui social non ci sono indizi, quindi non ci resta che attendere la ripresa delle registrazioni. Tuttavia ai più attenti non è fuggito il post di Gemma su Facebook che ha scritto di aver trascorso un Natale pieno d'amore e che il tempo è volato in fretta perché stava molto bene.