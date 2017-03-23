Black Friday 2017: date Italia, quando sarà e offerte MediaWorld, Amazon, Euronics e Unieuro
di Redazione
23/03/2017
Scopriamo la data del Black Friday 2017 in Italia e quali saranno le offerte dei principali siti di shopping online: MediaWorld, Amazon, Euronics e Unieuro. Cresce l’attesa anche per il Black Friday 2017 e visto il grande successo dello scorso anno saranno tantissimi i negozi, gli outlet e gli store online dai quali si potranno acquistare prodotti tecnologici e non solo a prezzi veramente stracciati. Data e offerte del Black Friday 2017 in Italia Come già si sa, il Black Friday è un evento nato in America che consiste nel festeggiare il primo venerdì subito dopo la Festa del Ringraziamento dedicandosi a spese folli acquistando prodotti scontati anche dell’80%. Il successo lo scorso anno è stato registrato soprattutto da Amazon, grazie al boom di acquisti relativo al settore dei dispositivi elettronici. Sono previste numerose offerte per il Black Friday 2017 da Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics, come è già stato anticipato dal portale blackfridaysaldi.it tramite numerose informazioni sull’evento nei diversi punti vendita in Italia. Sono molti già gli utenti che tengono d’occhio lo smartphone o il computer portatile che da tanto desiderano per poterlo acquistare in offerta speciale. Black Friday Amazon 2017: offerte online La data da segnare nella vostra agenda è il 24 novembre 2017: dalla mezzanotte in poi avrà inizio la gara per accaparrarsi gli oggetti tanto agognati. Dal sito ufficiale dell’evento è possibile prendere nota di tutti i negozi che aderiranno all’iniziativa e tenere il conto dei giorni che mancano attraverso il count-down. Già da una settimana prima dell’arrivo della fatidica data, sul sito ufficiale di Amazon sarà possibile consultare l’apposita sezione dedicata al Black Friday 2017 e vedere tutti i prodotti messi in promozione; tra questi ci sono ad esempio: DVD, libri, fotocamere digitali e anche capi d’abbigliamento. Il settore preso d’assalto sarò quello tecnologico, dove si potranno acquistare gli ultimi modelli di iPhone o di Samsung Galaxy scontati del 50% e non solo. La stessa cola vale per gli elettrodomestici, che si potranno acquistare e verranno recapitati a domicilio senza il pagamento delle spese di spedizione. MediaWorld Black Friday 2017 in tutta Italia MediaWorld invece, prima di dare il via a tutte le offerte ha pensato bene di proporre agli utenti più affezionati alcuni sondaggi relativi al Black Friday dell’anno scorso. In sostanza è stato domandato quale prodotto si desidera acquistare a prezzi scontati e se si è disposti a spendere tutti i propri risparmi in questo Black Friday. La risposta degli utenti è stata ovviamente sì, infatti sono in molti quelli che attendono la data del 24 novembre per aprire il proprio portafogli. Sul sito ufficiale di MediaWorld, la scelta sarà vasta tra gli ultimi modelli di smartphone, perché questo è stato richiesto dagli utenti del sito. Offerte Euronics e Unieuro per il Black Friday 2017 Da Euronics invece una grande opportunità viene data ai clienti in possesso della carta fedeltà, grazie alla quale su ogni acquisto si potrà usufruire di uno sconto del 22% sull’ammontare totale della spesa. Chiudiamo con alcune promozioni Unieuro relative a questo Black Friday 2017 durante il quale si potranno acquistare numerosi elettrodomestici pagando la metà il meno costoso. Anche quest’anno le offerte non si fermeranno solo a venerdì, ma proseguiranno fino al fatidico Cyber Monday, ossia il lunedì successivo durante il quale si potranno acquistare i restanti prodotti.
Articolo Precedente
Esselunga: anno record in una situazione generale negativa
Articolo Successivo
Confrontare le offerte adsl, il risparmio corre online in due minuti
Redazione