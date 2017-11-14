Home Scienza e Tecnologia Black Friday 2017 Tech, dove acquistare TV e smartphone a prezzo scontato

di Redazione 14/11/2017

Quali sono i negozi online su cui acquistare smartphone e TV per il Black Friday 2017: come orientarsi e scegliere le offerte più convenienti durante il 24 novembre 2017, giorno del Venerdì Nero Black Friday Smartphone e TV 2017, dove fare acquisti convenienti Per chi sta aspettando il Black Friday 2017 per acquistare un nuovo modello di smartphone o un nuovo televisore, deve sapere che il Black Friday dei cellulari sarà dominato da tre importanti uscite Apple nel campo della telefonia. Per l’occasione, l’azienda di Cupertino sconterà l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus e l’iPhone X. I tre telefoni, normalmente, hanno prezzi di mercato medio-alti, che diventano decisamente alti nel caso dell’iPhone X. Lo smartphone con cui Apple celebra il decennale dal lancio del primo iPhone può arrivare a costare ben 1.359 Euro, per questo il Black Friday, ma anche il Cyber Monday 2017 potrebbero aiutare a ridurre i costi e comprare finalmente il modello desiderato. Black Friday 2017 TV , quali sono i modelli scontati Se invece si sta cercando una nuova TV, si può pensare di portare a casa uno Smart-TV 4K grazie agli sconti e ai prezzi ribassati per il Black Friday 2017 e il Cyber Monday. Ebbene, le offerte sui TV del Black Friday punteranno ai modelli usciti nel 2017. Tra i più gettonati ci sono la Panasonic ex950e e la Smart-TV Samsung QE55Q7F. Ma come orientarsi e scegliere le offerte giuste per il Venerdì Nero 2017? Venerdì 24 novembre 2017 ci saranno ribassi e sconti imperdibili. Dove comprare smartphone e TV durante il Black Friday 2017 Per quanto riguarda il settore telefonia, Amazon offre sempre grandissime occasioni di risparmio. Il sito di e-commerce ha messo in vendita un iPhone 8 e un iPhone 8 Plus dal 22 settembre 2017 a un prezzo scontatissimo. Per quanto riguarda l’iPhone X, uscito il 3 novembre 2017, ancora non è dato sapersi se il popolare e-store voglia scontare i modelli già presenti. Ma chi ama Android, può contare su sconti per le uscite 2017, ovvero Samsung J5 e Samsung j7. Il costo viaggia tra i 216 Euro e 280 Euro, ma sicuramente il 24 novembre 2017 si troveranno ribassi su Unieuro. Con il Black Friday e il Cyber Monday Unieuro si possono acquistare a prezzi ridotti anche il Samsung Galaxy S8 e S8+. ePrice invece si rivela l’asso del Black Friday dei televisori, con una offerta imperdibile sul TV ultra HD 4k della Samsung. Finiamo la carrellata degli smartphone con l’Huawei P8 Lite: oltre ad Amazon, il 24 novembre 217 anche Unieuro lo sconta, ma non si garantisce per i modelli successivi, ovvero il P10 e il P10 Lite.

