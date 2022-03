Blanco e la fidanzata si sono lasciati? La verità sulla loro separazione

Il giovane cantante Blanco, classe 2003, già famoso per le sue canzoni colonna sonora dell’estate 2021, con Sanremo ha toccato l’apice della sua fama, accompagnato da Mahmood. Infatti la coppia ha vinto la settantaduesima edizione di Sanremo e pare che da quel momento la vita del giovane cantante sia totalmente cambiata. Lo abbiamo visto posare nudo per una copertina con Mahmood, fare sold out di tutte le date del tour in pochissimi minuti dall’uscita dei biglietti, dividersi tra eventi mondani e interviste. Dalla settimana della moda milanese a quella parigina, a quanto pare il giovane cantante è sempre sotto i riflettori e gli occhi di tutti. Una figura assiduamente presente nella vita del ragazzo, sin da prima che la fama lo travolgesse, era sicuramente quella della fidanzata, Giulia Lisiosi, che lui corse ad abbracciare, scendendo dal palco dopo la vittoria a Sanremo. Nonostante Blanco non parlasse molto della sua vita privata, aveva rivelato un sentimento profondo per Giulia. Al contrario, invece, Giulia postava numerose foto e storie con il fidanzato. Ma, a quanto pare, dopo Sanremo la coppia ha cominciato ad avere un declino fino all’ultimo episodio, poco felice.

Perché Blanco si è lasciato? Il bacio in discoteca ad un’altra ragazza

Anche se nessuno dei due diretti interessati ha dichiarato la fine della relazione, sono molte voci che circolano su di essa. Alcuni hanno addirittura condiviso sui social il video in cui Blanco bacia una ragazza al The Club di Milano, serata di cui erano circolati dei video di Blanco e Irama insieme.

All’interno del video Blanco canta un suo brano davanti ad una folla di fan e ad un certo punto si ferma per baciare una ragazza dall’identità sconosciuta, ma che secondo alcuni giornali, che si affidano a Twitter, sembra che abbia il nome di Martina Valdes. Di quest’ultima non si sa niente, sembra sia una ballerina e l’unico indizio potrebbe essere il fatto che Blanco segua il suo profilo Instagram.

Blanco e Giulia: è finita? Lei cancella le foto insieme su Instagram

Ma la crisi tra Blanco e Giulia probabilmente va avanti da più tempo. I più attenti, infatti, hanno notato che Giulia Lisioli ha eliminato tutte le foto con Blanco da Instagram e questo potrebbe indicare che lei abbia la volontà di lasciarsi alle spalle questo capitolo della sua vita.

Inoltre, nonostante la riservatezza di Blanco, il cantante aveva dichiarato in un’intervista che la sua relazione aveva alti e bassi. Dunque si può dire che sicuramente il bacio sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma non l’unico motivo di un’eventuale separazione.