Ditonellapiaga è sicuramente una delle artiste del momento, dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022 con Donatella Rettore. Il brano Chimica, amatissimo da parte di tantissime persone e in grado di conquistare il pubblico per la sua carica dance, oltre che per il suo testo ammiccante, ha conquistato solo il 16esimo posto in classifica nella kermesse sonora, ma ha già venduto copie valide per la certificazione del disco d’oro. Si tratta di un traguardo importante per l’artista 25enne, che dà una ventata di aria fresca alla musica italiana. Ma perchè Ditonellapiaga si chiama così? Ecco qual è il significato del suo nome che si porta dietro dall’inizio della carriera.

Ditonellapiaga: come si chiama in realtà? Biografia della cantante di Chimica

Ditonellapiaga è il nome d’arte di Margherita Carducci. La giovane cantante italiana ha stupito tutti sul palco del Festival di Sanremo per la sua capacità di rapportarsi al pubblico in modo sicuramente originale, oltre che per la qualità di un brano sicuramente orecchiabile e molto amato, Chimica, che si è piazzato al 16esimo posto nella classifica finale, ottenendo un disco d’oro nel mercato italiano.

Nata a Roma il 5 febbraio 1997, la cantante ha giocato anche a basket nella Virtus Roma, di cui il padre è responsabile tecnico. Tuttavia, la giovane cantante ha poi perseguito il sogno della sua vita frequentando il DAMS e laureandosi nell’indirizzo teatrale, prima di intraprendere una carriera iniziata sicuramente nel modo giusto, attraverso la pubblicazione del singolo Parli nel 2019. Successivamente, la cantante ha avuto successo grazie alla sua cover di Per un’ora d’amore dei Matia Bazar. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 le ha dato grande successo, grazie alla collaborazione felice con Donatella Rettore.

Ditonellapiaga perchè si chiama così? Il significato del nome scelto dalla cantante

Ditonellapiaga è un nome molto analogo a quelli che si osservano nella scena indie italiani. Si tratta di nomi esteticamente piacevoli, che rimandano a un concetto preciso o a un qualcosa di particolarmente comune nella cultura pop; nel caso specifico della cantante, non c’è un motivo reale per cui abbia scelto il nome d’arte Ditonellapiaga.

Tuttavia, si sa che è una scelta particolarmente affettiva: la cantante di Chimica utilizzata questo nome come nickname su Instagram e, dopo il suo esordio nel mondo della musica, ha deciso di portare con sé un nome a cui era sicuramente affezionata, trasportandolo anche nel mondo del professionismo. Una scelta sicuramente sensata, dal momento che un nome d’arte come Ditonellapiaga ha sicuramente più successo del nome reale della cantante, dal punto di vista mediatico.