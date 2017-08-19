Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: un corteggiamento lungo un mese e mezzo
di Redazione
19/08/2017
Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono la coppia più di discussa di questo agosto 2017! In molti però si chiedono come avrà mai fatto il calciatore a conquistare l'ex velina? Come già sappiamo Vieri ha un debole per le donne di questa categoria, ma a quanto pare per conquistare la Caracciolo ha messo in atto un corteggiamento lungo un mese e mezzo... Sarà vero? Bobo Vieri e Costanza Caracciolo... Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una simile coppia, nonostante la passione di Bobo Vieri per le veline (Ndr. Tra le sue ex ricordiamo appunto Elisabetta Canalis e Melissa Satta). L'anno scorso il caro Vieri aveva intrapreso una relazione con una modella inglese e sembrava esser pronto anche per il matrimonio. Qualcosa nella coppia però non è andata per il verso giusto e i due hanno deciso di dividere le loro strade dopo un'estate di lunga passione. L'estate però è tempo di amori per tutti, compresi i cari vip e se attualmente eravamo in cerca del gossip che avrebbe segnato l'estate 2017... Ecco che Gabriele Parpiglia ce lo serve su un piatto d'argento smascherando la love story appena nata tra la sua amica Costanza Caraccilo e Bobo Vieri. Il giornalista dopo aver pubblicato la news, ecco che su Spy ha raccontato i dettagli del corteggiamento messo in atto dal calciatore.
Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ecco come il calciatore l'ha conquistataBobo Vieri e Costanza Caracciolo sono senza ombra di dubbio la coppia più discussa di questa estate 2017. Qualche ora fa Gabriele Parpiglia, che ha lanciato lo scoop della nuova storia d'amore intrapresa dall'ex velina e amica, ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più circa la fa di corteggiamento durata un mese e mezzo. I due si sono incontrati a Cervia in occasione di un evento di beneficenza: "La siciliana è un osso duro. Non è una ragazza da una sera e via ...- Racconta Gabriele Parpiglia -. Lei parte per Ibiza con un gruppo di amiche. Bobo non rientrava nei suoi piani del cuore, ma a sorpresa il calciatore affitta per una settimana un appartamento nello stesso stabile della Caracciolo". Da quel momento i due non si sarebbero più lasciati, tanto che il mondo del gossip non ha dubbi in merito, Costanza Caracciolo è la donna giusta per Bobo Vieri!
Articolo Precedente
Nonna e nipote bruciate vive in casa, lo Stato dice no ai risarcimenti perché italiane
Articolo Successivo
Banda Uno Bianca, Marino Occhipinti in vacanza premio: è polemica
Redazione