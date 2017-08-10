Brad Pitt smette di bere e Angelina ci ripensa: i Brangelina di nuovo insieme?

Ritorno di fiamma per i divi di Hollywood? Angelina Jolie è pronta a riaccogliere l’ex marito

Per la stampa americana i Brangelina potrebbero sorprenderci da un momento all’altro! Una fonte vicina alla coppia di attori infatti ha svelato al settimanale Us Weekly che Angelina Jolie potrebbe perdonare Brad Pitt se si impegnerà per la sua famiglia. Non sappiamo se questa ‘fonte’ ha detto tutta la verità, i diretti interessati non hanno replicato, e potrebbe trattarsi del solito gossip estivo. Noi però speriamo sempre nel lieto fine e un giorno vorremmo leggere che Brad Pitt e Angelina Jolie sono tornati insieme.

Divorzio bloccato: i Brangelina sono in pausa

A rendere ancora più intrigante questo ritorno di fiamma tra Brad e Angelina ci pensa sempre la stampa statunitense secondo cui il divorzio è bloccato. Ormai è passato quasi un anno e la coppia non ha fatto niente per farlo andare avanti, per gli amici non lo faranno mai. Una delle cause della separazione era la dipendenza da alcool di Brad Pitt, e Angelina Jolie aveva avviato una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi confronti: infedeltà, abusi fisici.

Brad Pitt a GQ aveva confermato di essere un alcolista dicendo che poteva bere anche un russo e la sua vodka. Ora però le cose sono cambiate perché Angelina è ancora innamorata di Brad e lui ha fatto sapere di aver chiuso con l’alcool. La Jolie glielo chiedeva sempre e forse adesso ha capito che Pitt tiene davvero a lei e ai figli. E voi che cosa ne pensate? È gossip o c’è dell’altro?