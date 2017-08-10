Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Brad Pitt smette di bere e Angelina ci ripensa: i Brangelina di nuovo insieme?

Redazione Avatar

di Redazione

10/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ritorno di fiamma per i divi di Hollywood? Angelina Jolie è pronta a riaccogliere l’ex marito

Per la stampa americana i Brangelina potrebbero sorprenderci da un momento all’altro! Una fonte vicina alla coppia di attori infatti ha svelato al settimanale Us Weekly che Angelina Jolie potrebbe perdonare Brad Pitt se si impegnerà per la sua famiglia. Non sappiamo se questa ‘fonte’ ha detto tutta la verità, i diretti interessati non hanno replicato, e potrebbe trattarsi del solito gossip estivo. Noi però speriamo sempre nel lieto fine e un giorno vorremmo leggere che Brad Pitt e Angelina Jolie sono tornati insieme.

Divorzio bloccato: i Brangelina sono in pausa

A rendere ancora più intrigante questo ritorno di fiamma tra Brad e Angelina ci pensa sempre la stampa statunitense secondo cui il divorzio è bloccato. Ormai è passato quasi un anno e la coppia non ha fatto niente per farlo andare avanti, per gli amici non lo faranno mai. Una delle cause della separazione era la dipendenza da alcool di Brad Pitt, e Angelina Jolie aveva avviato una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi confronti: infedeltà, abusi fisici.

Brad Pitt a GQ aveva confermato di essere un alcolista dicendo che poteva bere anche un russo e la sua vodka. Ora però le cose sono cambiate perché Angelina è ancora innamorata di Brad e lui ha fatto sapere di aver chiuso con l’alcool. La Jolie glielo chiedeva sempre e forse adesso ha capito che Pitt tiene davvero a lei e ai figli. E voi che cosa ne pensate? È gossip o c’è dell’altro?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gossip Andrea Melchiorre su Giulia Latini: "Ci frequentiamo"

Articolo Successivo

Bus a due piani contro vetrina a Londra, passeggeri intrappolati

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024