Branko oroscopo di ottobre 2017: amore per Cancro, Sagittario baciati dalla fortuna

Il mese di ottobre colora l'autunno di nuove sfumature calde e avvolgenti, il profumo dei funghi e delle castagne riempie le narici e anche lo stomaco, ma a molti però interessa sapere cosa succederà. Ed eccoci qui con l'oroscopo di ottobre 2017 di Branko! L'astrologo istriano nel suo Calendario Astrologico 2017 edito da Mondadori ha già analizzato le stelle e ha formulato le sue previsioni. Scopriamole insieme.

Ariete: Per voi l'equinozio di autunno è stato troppo brusco perché siete stati letteralmente catapultati nel periodo della Bilancia, un segno con cui faticate ad andare d'accordo. L'oroscopo mensile di Branko si concentra soprattutto sulle relazioni che richiedono il rispetto della formalità. Non lasciatevi sedurre troppo dalle promesse e non ascoltate i consigli degli altri. Delicate le fasi lunari dei giorni 5, 12 e 19 ottobre 2017 caratterizzate dal nervosismo.

Toro: Ottobre inizia con Mercurio e Sole in Bilancia. Giove sta concludendo nel segno il transito autunnale e prima del passaggio in Scorpione vi regala dieci giorni per prendere iniziative e impostare affari che potrete concludere in tempi brevissimi. Marte invece pensa alla salute anche se potreste accusare un po' di stanchezza. Prendetevi cura della gola che è il vostro punto debole.

Gemelli: Mercurio sostiene i progetti più importanti e il Sole vicino a Giove vi consente di realizzarli, vederli prendere forma e concluderli. Oroscopo di ottobre 2017 Branko con grandi novità perché il 10 del mese la Luna sarà nel vostro cielo e il transito di Giove in Scorpione, segno con cui avete grandi affinità, è importante per gli affari e per l'amore. Se in passato ci sono state liti, è il momento di fare pace.

Cancro: Il mese di ottobre avrà solo due settimane con Mercurio negativo e Sole in Bilancia, con ripercussioni nei rapporti professionali. Non disperate perché tutto è possibile e inizia un periodo pieno di fermento che porterà anche dei guadagni. Giove in Scorpione dopo 12 anni entra nella quinta casa che è quella della creatività, dell'amore e della fortuna. Fidatevi solo delle cose concrete.

Leone: Oroscopo di ottobre di Branko con cambi astrali fondamentali perché quando Giove si sposta coinvolge tutti i segni. Il 10 lascia la Bilancia per passare allo Scorpione e ci resterà per un annetto. Ogni tanto vi capiterà di dover superare degli ostacoli che aumenteranno le vostre indecisioni, sul posto di lavoro potrebbero nasce dei pettegolezzi ma la Luna nuova del 19 ottobre è molto preziosa.

Vergine: Clamorose novità in arrivo! Migliorano i rapporti con le persone con cui avete a che fare tutti i giorni e aspettatevi delle notizie interessanti. Ottima la comunicazione che può essere migliorata da nuovi acquisti (telefonino, pc). Mercurio continua a sostenervi e vi mette le ali. Segnatevi sul calendario il weekend del 7-8 ottobre: incontri improvvisi.

Bilancia: L'oroscopo di Branko del mese di ottobre 2017 non poteva essere migliore per voi! Non ci sono nubi all'orizzonte ma alcune forze celesti si affacciano nel vostro cielo. Il primo sarà Mercurio che vi dona una bella spunta mentale. Non cullatevi in un amore bello e che non vi appaga, il rapporto a due deve essere alimentato da entrambi, stesso discorso per la professione. Chiarite per tempo le questioni delle proprietà in famiglia.

Scorpione: L'autunno inizia in ritardo per voi, segnatevi la data del 10 ottobre 2017 quando Giove entra nel vostro cielo. Gli altri pianeti sono lentissimi e neutri quindi questa è la premessa per il successo. Potrete ottenere davvero grandi risultati ma Giove vi renderà pigri e passivi, non cedete perché il cielo vi aiuta se lavorate in sinergia. Sfruttate gli ultimi giorni del mese.

Sagittario: Entro la fine dell'anno ci saranno novità sconvolgenti. L'oroscopo Branko di ottobre si concentra sulla prima che riguarda le relazioni sociali, i nuovi incontri e le amicizie. L'astrologo istriano suggerisce di fare progetti che si possono realizzare entro un annetto per sfruttare al meglio il transito positivo dei pianeti. Critici Marte sino al 22 e Venere sino al 14 che stuzzicano i nemici.

Capricorno: L'estate è solo un bel ricordo, l'autunno avanza inesorabile con la sua calma, spostato dal vento che è l'elemento della Bilancia, segno amico e nemico. Ed è proprio da lei che arriva una notizia, condividete intelligenza e capacità di astrazione e beneficiate del passaggio di Giove con ripercussioni nel settore professionale. Per quanto riguarda la salute invece attendi alle giornate del 5,12 e 19 ottobre.

Acquario: La Luna è forte all'inizio di ottobre e i primi dieci giorni sono quasi delle perle che dovete solo infilare ad una ad una. Non ci sono stelle negative. Branko oroscopo del mese molto positivo, potete ottenete tantissimo e con pochi sforzi perché ve lo meritate. Nella seconda parte di ottobre la dolcezza di Venere unita a Marte portano in primo piano l'amore e favorisce le conquiste. Siete irresistibili.

Pesci: Venere è in Vergine sino al 23 con Marte nella stessa posizione sino al 22 ottobre, questo significa che dovete fare ancora un piccolo sforzo e superare le ultime prove. Non vi preoccupate perché la stella della prosperità toccherà un punto magnifico del vostro cielo e vi consentirà di allargare i confini, favoriti i viaggi e i cambiamenti.