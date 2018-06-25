Branko oroscopo luglio 2018: passione per Gemelli, viaggi per Sagittario

L'estate è arrivata e sta per entrare nel vivo con l'oroscopo del mese di luglio. Branko ha formulato le sue previsioni per amore, lavoro e fortuna e possiamo anticiparvi come saranno le stelle per il prossimo mese. Quale sarà il segno fortunato e chi dovrà stare attento? Scopriamolo subito con l'oroscopo mensile di Branko di luglio 2018.

Branko oroscopo del mese di luglio 2018: amore, fortuna, lavoro

Ariete: siete sostenuti da Marte e da Mercurio e affronterete questo mese con grinta e leggerezza. Se nel passato qualcosa è andato male dovete iniziare a guardarvi intorno alla ricerca di nuove prospettive e opportunità. Mercurio vi dona la giusta dose di coraggio ma Branko invita a non essere troppo saccenti;

Toro: l'oroscopo di luglio 2018 è particolare perché l'estate porta un carico di stress eccessivo per chi è impegnato in prove ed esami. Non mollate e non lasciatevi prendere dal cattivo umore. Concedetevi qualche weekend se non riuscite a partire per le vacanze e approfittate della Luna Nuova del 13 per recuperare vecchi rapporti;

Gemelli: Branko è felice di annunciarvi che l'oroscopo del mese di luglio vi vede al centro della scena zodiacale una serenità destinata a durare per poco tempo visto che Venere sarà in posizione negativa e causa qualche malumore. La forma fisica è sempre eccellente e le energie per affrontare tutto non vi mancano;

Cancro: è la stagione del vostro compleanno e secondo l'oroscopo di Branko anche voi non avete pianet negativi. Il consiglio è quello di pensare a divertirvi e soprattutto di pensare positivo, sarebbe un vero peccato non approfittare di questa situazione, ma rimanete con i piedi per terra e cercate di non fare il passo più lungo della gamba, usate cautela;

Leone: ci avviciniamo al vostro mese, ma l'oroscopo di luglio accoglie comunque il transito di Mercurio che Branko definisce interessante perché prosegue sino ai primi di settembre. Rivedete i progetti e fate delle modifiche strategiche, attenti alla Luna Piena del 27 che vi esorta a colpi di testa eccessivi;

Vergine: nessun ostacolo nel cielo di luglio e voi potete procedere spediti verso la meta prefissata. Avete dalla vostra tutti i pianeti ma c'è Venere che fa la differenza perché come anticipa Branko nelle sue previsioni del Calendario Astrologico 2018 edito da Mondadori, resterà positiva sino alla fine dell'anno e porterà anche l'amore all'improvviso.

Oroscopo mensile di Branko: previsioni luglio 2018

Bilancia: è la stagione del Cancro e come accade tutti gli anni dovete mettere in contro dei fastidi nei cambi di Luna il 6, 13 e 19 luglio. Il cielo lascia spazio alle stelle veloci per incontri e avventure estive, lasciatevi andare al divertimento perché anche la leggerezza in campo sentimentale è importante. Mercurio in Leone invece favorisce le relazioni sociali;

Scorpione: oroscopo mensile all'insegna del nervosismo, proprio come le previsioni di Branko di giugno. Mercurio quest'anno trascorre molto più tempo nei segni di fuoco annullando gli effetti positivi di altri pianeti come il Sole e Venere. Massima cautela per la forma fisica, programmate una vacanza al mare per rilassarvi;

Sagittario: Mercurio pianeta esploratore, propizia i viaggi, lasciatevi trasportare dal suo vento caldo e fate nuove avventure. Un consiglio che Branko offre agli studenti che vogliono imparare nuove lingue. Forma fisica al top, sarete affascinanti e irresistibili, tanti flirt nel cielo di luglio;

Capricorno: cambi di luna nervosi per l'oroscopo mensile di Branko, agitazione dovuta a reazioni emotive e non a fatti oggettivi, non mettetevi sulla difensiva per imporvi. Le stelle sono buone e potete essere più morbidi, attenzione alla salute, soprattutto se non siete più molto giovani;

Acquario: i ritmi lavorativi all'inizio dell'estate rallentano e questo per voi è positivo perché entrate le transito di Mercurio in opposizione. Non potete affrontare questo cielo con l'irruenza di Marte e soprattutto non lasciatevi prendere dall'agitazione. Branko vi invita anche a mettere mani al portafogli perché ci sono delle uscite impreviste;

Pesci: l'oroscopo di Branko di luglio si concentra sugli slanci in avanti nella professione e soprattutto nel lavoro dipendente. L'ambizioso Mercurio vi spinge a puntare in alto verso obiettivi prestigiosi, quindi date il massimo per sbaragliare la concorrenza. Fate il pieno di energie programmando momenti di relax.